Vecinos de Solís se suman a la marcha y caceroleo en Piriápolis: “Estamos disgustados” dijo Violeta Torres

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/caceroleo.jpg

Vecinos referentes de balneario Solís confirmaron su presencia en la marcha y caceroleo que se realizará éste martes en Piriápolis en rechazo a los abusivos aumentos de las contribuciones inmobiliarias y al impuesto a la videovigilancia. Así lo señaló a semanario La Prensa, Violeta Torres, vecina del balneario Solís, quien sobre el aumento de las contribuciones, afirmó “Estamos disgustados”.

“Nosotros no nos oponemos a un aumento, porque es lógico que todos los años algo tiene que aumentar, pero si nos oponemos a éste aumento tan descontrolado, que en algunos casos triplicó lo del año pasado” sostuvo la vecina (foto).-

“En Solís estamos muy disgustados y por eso vamos a apoyar el movimiento de nuestros vecinos de Piriápolis que se realizará éste martes 31 de enero, porque estamos totalmente de acuerdo con ellos”

Torres recalcó que la movilización “no responde a banderas políticas, acá no hay políticos, sino vecinos de todos los colores, que nos vimos de un momento a otro desbordados con las sumas enormes que nos cobran en la contribución incluido el impuesto a las cámaras de videovigilancia” sentenció la vecina.

“Reaccionamos frente a un aumento abusivo. Aducen que últimamente no se habían hecho los ajustes, no soy técnica y no puedo asegurar, pero todos los años aumentaba la contribución, tengo los recibos. Pero no estamos de acuerdo que nos aumenten tres o cuatro veces mas de lo que pagábamos el año pasado. En mi caso pagué 4.000 y pico de pesos y éste año me voy a casi 12.000, mas las cámaras que en balneario Solís no hay.

“Eso nos chocó, porque como van a cobrar algo que todavía no está en funcionamiento”

Aclaración

Torres aclaró que los vecinos permanentes de Solís nada tuvieron que ver con la convocatoria que se lanzó en redes sociales, whatsapp específicamente, sobre un corte de ruta Interbalnearia previsto para el domingo 29 de enero a la hora 19:30.

“Quiero dejar bien claro que los vecinos permanentes de Solis no tenemos absolutamente nada que ver con esa convocatoria. No sabemos de donde salió ni de quien ni con que fundamento. Pero los vecinos de acá no tenemos nada que ver con eso” sentenció Violeta Torres, que agregó que “estas cosas en vez de unir a los vecinos lo que hace es generar mas inseguridad y así no puede ser”