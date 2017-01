Vecina de Solís indignada por abusivo aumento de contribución inmobiliaria; cerca del 200%

Indignación por abusivo aumento de la contribución inmobiliaria. Varios son los mensajes que han llegado a semanario La prensa planteando el tema. El mas vehemente fue el de una vecina de Brio. Solís, que llamó a la redacción indignada, molesta y muy preocupada, no sólo por el abusivo aumento de la contribución, que ronda el 200%, sino porque en el desglose se cobra un dinero por concepto de videovigilancia, cuando en Solís no hay una sola cámara instalada.

Violeta, que tiene cerca de 80 años de edad, asegura que en balneario Solís el aumento de la contribución inmobiliaria fue del entorno del 200%.:”Pagaba 4.200 pesos y ahora me vinieron 11.383 pesos uruguayos”

Pero además, en el desglose aparecen 724 pesos por concepto de videovigilancia. Quiere decir que las cámaras que pusieron en Punta del Este, las estamos pagando nosotros acá” señalo Violeta.

“Yo soy jubilada. Con este aumento, mas todos los que vienen, no vamos a poder comer” reflexionó la vecina, que entiende que todo sube, pero no de ésta forma. Esto es un robo a mano armada. El aumento de la contribución inmobiliaria es casi de un 200%. Un abuso” subrayó

“Según me comentaron los vecinos, en Aznárez subió unos 2.000 pesos. Pero en Solís, casi un 200%. De 4.200 me fui a 11.383 y me cobran 724 pesos por videovigilancia que acá no tenemos una puta cámara (sic) ” sentenció Violeta.

“Le pregunto al intendente de Maldonado como tiene que hacer un jubilado para vivir pagando ésta contribución” concluyó la vecina que reclama se revea el tema.

Semanario La Prensa – Publicado 03/02/17 hora 03:00