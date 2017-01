Turistas paraguayos sorprendidos en Piriápolis: No tenían cambio y el taxi no les cobró

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/turistas-paraguayos.jpg

Tres turistas paraguayos llegaron hoy a Piriápolis y el recibimiento no pudo haber sido mas sorprendente. No tenían cambio y el taxi no les cobró.

Hoy comentábamos una situación adversa vivida por dos turistas chilenas cuando un taxi les había cotizado un precio y les terminó cobrando 600 pesos por un viaje de Piriápolis a Brio. Las Flores.

Ahora la noticia que surge de los coches de alquiler con chofer, es totalmente distinta, pasando de un extremo a otro.

Tres jóvenes paraguayos llegaron en las primeras horas de la tarde de éste martes 3 de enero a la Terminal Piriápolis cuando un fuerte temporal arreciaba sobre el balneario.

Decenas de personas conformaban una larga fila esperando taxi, servicio desbordado por la cantidad de turistas que llegaban en medio de la torrencial lluvia. Tras una larga espera, finalmente llegó el turno de los jóvenes guaraníes.

Uno de los pasajeros, Nicolás, iba al hostel Los Colores en Simón del Pino casi Héctor Barrios, mientras la pareja de la foto, Natalia y Facundo, seguían hasta Sierra y Buenos Aires.

Al llegar a destino, el pasajero preguntó cuanto debía: “148 pesos, respondió el taxista. El joven le extendió un billete de 1.000 pesos uruguayos para que se cobrara y el chofer respondió que no tenía cambio. “Ya te consigo” dijo Facundo, a lo que el trabajador del taxi, manifestó.. “dejá, dejá, te regalo el viaje” y se marchó.

“Muchas gracias” exclamó Facundo, no ocultando su sorpresa, por la forma sencilla y práctica de como se resuelven las cosas en Piriápolis. En tono jocoso, Facundo aseguró que ya guardó un billete de 2.000 pesos para el regreso.

Vale aclarar que esto no es una norma y se trató solo de una circunstancia del momento; la cifra no era importante y hoy, un día de intenso trabajo, no daba para estar perdiendo tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de gente que esperaba taxi en la Terminal. Además, no faltará la oportunidad para que pasajeros y chofer se encuentren nuevamente y los turistas retribuyan el gesto.

Semanario La Prensa publicado martes 3 de enero 2017 hora 18:00

Foto portada semanario La Prensa

Foto inferior: Tomada por los turistas paraguayos para mostrar la fila de taxi y explicar así a su familia porque estaba demorada su llegada.