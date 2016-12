Todos por Richard Tesore! Reunión hoy en APROTUR; semanario La Prensa visitó al fundador de SOS Rescate de Fauna Marina

Como es de público conocimiento Richard Tesore, fundador de SOS Rescate de Fauna Marina, padece una grave enfermedad hepática, siendo su situación sumamente delicada estando a la espera de un donante para someterse a un trasplante de hígado.

Semanario La Prensa llegó este domingo a Punta Colorada con el fin de interiorizarse sobre su estado de salud. Al llegar a SOS Rescate de Fauna Marina nos encontramos con un cartel en la puerta que expresa “estamos en obras”; dos mujeres estaban allí, quienes mas tarde nos comentaron que eran amigas que habían venido de Montevideo a visitarlo, pero que ya estaban de regreso a la capital.

Preguntamos por Richard, le fueron a avisar y a los pocos segundos apareció; camino unos metros y visiblemente agitado nos recibió; nos presentamos, se tomó unos segundos para recuperar oxígeno y nos hizo pasar.

A pesar de haber llevado siempre una vida sana, sin tomar alcohol ni fumar, Tesore padece una cirrosis fase 4. De acuerdo a lo que comentaba su hijo Claudio “la absorción intestinal de proteínas, que el hígado no puede ni procesar ni eliminar, se van a la sangre y terminan intoxicando el cerebro, generando episodios en los que pierde la conciencia racional”

Esto explica porque, durante nuestra visita, fue casi imposible mantener un dialogo con Richard; no pudo darle sentido a frase alguna en la conversación. Las amigas que lo acompañaban lo confirmaron: “Richard tiene sus días, hoy no es de los mejores” explicaron.

La enfermedad hace estragos física y mentalmente. El trasplante urge. Rogamos que aparezca un donante, sinónimo de vida para Tesore.

Al retirarnos las amigas nos comentaron que ya se iban a Montevideo; las consultamos si alguien se quedaba con el y nos dijeron que no, que como ellas, había gente que iba a verlo pero en forma esporádica.

Eso nos dejó realmente muy preocupados, jamás hubiéramos imaginado algo así. Por la gravedad de la enfermedad, que se puede ver a simple vista, se nos ocurre que Richard necesita compañía y asistencia en forma permanente.

Este lunes a las 18 hs. reunión en APROTUR: Todos por Richard Tesore!

Este lunes 16 de diciembre en la sala de conferencia de APROTUR un grupo de amigos y allegados a Richard se reúnen para definir las formas de ayuda para Richard y su familia.

El siguiente comunicado circula a estas horas por todas las redes sociales:

TODOS POR RICHARD TESORE !!! HOY A LAS 18:00 EN APROTUR Amigos como ya casi todos están enterados Richard está pasando por un muy mal momento de salud y necesita la ayuda de todos nosotros, para tal motivo ya me puse en contacto con su familia para comunicarles sobre formar un grupo de ayuda y me han dado el ok, hemos conseguido la sala de Aprotur para reunirnos hoy a las 18 hs, quienes puedan acercarse será de suma ayuda, entre todos es más fácil y RICHARD y su familia nos necesitan !!