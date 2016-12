Rapiña a mano armada en Piriápolis

Se suma a una rapiña similar contra el depósito de Coca Cola ocurrida el lunes

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2014/12/100_2767.jpg

Una rapiña a mano armada se reportó esta tarde en Piriápolis. El hecho se suma a otra de similares características perpetrada el lunes contra la empresa Belo S.A., distribuidora de Coca Cola para la zona oeste de Maldonado.

Rapiña a ferretería

La rapiña a punta de revólver contra la ferretería Portales, que abrió sus puertas el pasado lunes y está ubicada en calle Wilson Ferreira Aldunate (ex Misiones) casi Eduardo Mondello en el barrio Portal de Piria, ocurrió en la tarde de este jueves sobre las 13:50.

José Luis Etchemendy, propietario del negocio, relató a semanario La Prensa lo ocurrido: “Llegó una moto muy rápido estacionando al costado del local; ya cuando los vi bajar me di cuenta que venían a robar. Con cascos puestos, guantes y camperas a las 2 de la tarde, era obvio que no venían a comprar. Apenas bajaron y caminaron dos pasos veo que sacan el arma. Cuando entran, uno de ellos, el mas corpulento, me apunta con el revólver y me exige el dinero, el otro, notoriamente mas joven, que obedecía las órdenes del primero, pasó para atrás del mostrador a buscar la plata” cuenta Etchemendy.

Les dije que era la plata que había, pero querían mas, se llevaron billetes, monedas, todo, pienso que alcanza a unos 8.000 pesos. Pienso que me estaban cuidando porque cuando les explique que recién abría, refiriéndome a que hacía pocos días que había inaugurado el comercio y por eso no tenía mucha plata, ellos lo tomaron como que recién abría en el día y me dijeron que hacía rato estaba abierto.

Cuando le estaban por robar el celular, Etchemendy les pidió que se lo dejaran, momento en que llega el empleado, Gustavo Bonilla, que al ver una moto estacionada donde el siempre lo hace, estacionó del otro lado. Es el momento en que los delincuentes deciden retirarse; al ver al muchacho bajar del auto uno le dice al otro “sacale la llave”, pero finalmente se subieron a la moto, dándose a la fuga rumbo al oeste por Misiones.

“Momento nada agradable, mas cuando uno recién empieza” comenta el propietario. Pero me quedo con que fue solo el robo, por suerte no estaba mi novia, ni Gustavo (el empleado), ni había clientes, donde alguien pudo haber resultado lastimado” reflexionó Etchemendy.

Una vez consumado el atraco, propietario y empleado se dirigieron a la Seccional 11ª a radicar la denuncia correspondiente. Inmediatamente personal policial se constituyó en el lugar para realizar las pericias pertinentes y la Brigada de Hurtos investiga a estas horas el caso.

Rapiña a depósito de Coca Cola en Piriápolis

Una rapiña se reportó el lunes pasado contra la empresa Belo S.A., distribuidora de Coca Cola para la zona oeste de Maldonado. El hecho ocurrió sobre las 16:20 en la ofician del depósito de la empresa, ubicado en la zona de Pueblo Obrero, Piriápolis.

Dos delincuentes llegaron a la oficina con el fin de robar la recaudación diaria pero el dinero no estaba ahí por lo que mediante amenazas con arma de fuego, poniendo al personal cuerpo a tierra, optaron por robar el dinero y celulares que portaban los empleados, logrando un botín de unos 13.000 pesos uruguayos. Las billeteras y los documentos fueron encontrados horas después en la zona de Camino Las Flores, Ruta 73.

Con cascos puestos

El “modus operandi” aplicado en la rapiña a la ferretería nos hace recordar otra similar cometida tiempo atrás contra un negocio del balneario, cuando dos masculinos también con los cascos puestos ingresaron a un almacén y luego de amenazar y forcejear con el propietario se llevaron el dinero de la caja.

Semanario La Prensa

Publicado jueves 18 de diciembre de 2014 hora 17:03

Fotos: semanario La Prensa