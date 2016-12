Carreras en Piriápolis: Pomés no corre en el balneario

El piloto piriapolense Tricampeón Nacional de la Fórmula Chevrolet, Wilfredo “Quique” Pomés, confirmó a semanario La Prensa que no correrá en el Gran Premio Piriápolis, a realizarse el 10 y 11 de noviembre próximo.

El piloto de la categoría Superturismo A explicó que el motivo de su deserción se debe a que este año ha sido muy negativo tanto en lo deportivo como en lo personal. “La muerte de mi abuela y una seguidilla de abandonos y problemas con el auto, sumado a que siempre en Piriápolis pasa algo, me llevó a tomar la decisión de no estar compitiendo.

Pomés estaba a la espera además del fallo de la FUAD, que se expedía en estos días sobre los problemas que el piloto tuvo en la última fecha, con sus rivales Paullier y Nocetti, donde incluso estos llegaron a agredir físicamente a Cabarcos, mecánico y recurrente de Pomés. La FUAD podría suspender a los pilotos por una o varias fechas.

Nocetti pidió disculpas a Pomés a través de un medio de comunicación radial, pero el piriapolense no las aceptó. “No tengo porque aceptarle las disculpas, no soy amigo de el ni quiero serlo, es una persona con la cual no tengo “feeling”, sentenció Pomés.

Sin embargo, “Quique” dijo que estaría en las carreras en la zona de boxes apoyando a sus compañeros, y además adelantó a semanario La Prensa que existe la posibilidad que corra Rodrigo Zeballos, piloto de rally, a quien Pomés le prestaría el auto.

Si bien respetamos y comprendemos la posición de Pomés de no correr en el callejero del balneario, no la compartimos, para nosotros y suponemos que también es el pensamiento de toda nuestra gente, no es lo mismo una carrera en Piriápolis con Pomés que sin el. Nos gustaría tener a “Quique” en el circuiito de Piriápolis. Pero, reiteramos, respetamos su posición.

Igualmente todo nuestro apoyo y la suerte para el tricampeón Nacional, que volverá a las pistas, si la FUAD se lo permite, en la última fecha de los campeonatos de pista de AUVO.