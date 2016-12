Las mascotas tienen sus playas habilitadas Está prohibido concurrir con perros fuera de las zonas permitidas http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2013/12/perros.jpg La Intendencia de Maldonado recuerda que existen playas habilitadas para concurrir con perros y que, en el resto, está prohibida la presencia de canes. En caso de contactarse la presencia de animales fuera de esas zonas, se aplicarán sanciones. Las zonas habilitadas para concurrir con perros a la playa son: Piriápolis: Rambla de los Argentinos entre Avda. Artigas y Julián Laguna. Balnearios Solís, Bella Vista, Las Flores y aledaños: desembocadura del arroyo Espinas y desembocadura del arroyo Las Flores. Punta del Este: Playa Mansa: paradas 17 a 18 y 38 a 40. Playa Brava: paradas 15, 16, 25, 26 y 27. Playa del Balneario Buenos Aires: desde calle 13 a calle 20. Fuera de las zonas habilitadas se realizan controles y, en caso de se encontrar perros, se notificará el retiro de los animales, existiendo sanciones en caso de incumplimiento. Además, se recuerda que los canes sufren el calor y que el sol les provoca quemaduras en plantas de los miembros y deshidratación, si no se dispone de abundante agua. http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2013/12/perros.jpg Share this:

