Piriápolis y otra buena noticia: No hay reportes de siniestros de tránsito con lesionados en los últimos 5 días

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/ruta-10-playa-hermosa.jpg

Piriápolis sigue generando muy buenas noticias. Además de estar viviendo tal vez su mejor temporada de los últimos años en cuanto a público, un dato de enorme relevancia es que desde el 2 de enero hasta la fecha no se han reportado siniestros de tránsito con lesionados. Así lo confirmaron fuentes policiales a semanario La Prensa.

Cabe aclarar que la policía registra en sus libros los siniestros de tránsito solamente cuando hay lesionados. Cuando no hay personas lastimadas, por decreto presidencial, muchas veces la policía ni siquiera interviene, y cuando lo hace es sólo para informar a los involucrados de los procedimientos a seguir.

El último siniestro de tránsito registrado en Seccional 11ª de Piriápolis data de la noche del 2 de enero, ocurrido en Ayacucho y Zolezzi, que en su momento informara semanario La Prensa.

Desde entonces a la fecha, no hay registros policiales de siniestros de tránsito en Piriápolis. No obstante, una vecina dio aviso el viernes a semanario La Prensa de un accidente en Ruta 37 entre camioneta y un auto, antes del cruce. No hay datos oficiales de éste siniestro.

Sin duda una muy buena noticia, teniendo en cuenta que en temporadas pasadas, a ésta altura del verano, el promedio era de tres a cuatro siniestros de tránsito diarios.

Este fin de semana largo de Reyes que Piriápolis está literalmente desbordado de turistas, se tuvo que derivar gente a otras localidades porque no hay una cama disponible en el balneario, los vehículos se cuentan por miles y no se podía descartar la ocurrencia de incidentes en el tránsito.

Donde mas se teme la ocurrencia de siniestros de tránsito es en las horas pico, al atardecer, cuando la gente vuelve de la playa y miles de vehículos se movilizan, y también en las primeras horas de la mañana, a la salida de los bailes.

Sin embargo, felizmente, nada de importancia ha pasado. Que siga así!

Foto portada semanario La Prensa tomada el 7/01/17 en Ruta 10 Playa Hermosa.