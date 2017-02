“Piriápolis como vamos”

Avanza el proyecto “Usina de Reciclaje” para Piriápolis

El pasado jueves 21 de junio en el Argentino Hotel de Piriápolis se firmó el acta por el cual los participantes de la sociedad civil y las autoridades municipales de Piriápolis, preocupados por el tema “residuos”, solicitan a la Red Uruguaya de Ciudades Justas Democráticas y Sustentables que presente esta inquietud ante la Corporación Avina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo, socio estratégico de la Red, para la concreción de la “Usina de Reciclaje” en el balneario. Así lo confirmó a semanario La Prensa el Dr. Jorge Massa, Coordinador de la Red en Uruguay e impulsor del programa “Piriápolis como vamos”.

Massa comentó que este Banco tiene más de 45.000 millones de dólares invertidos en América Latina en distintos proyectos de infraestructura, viales, etc., pero también tiene un interés importante en mejorar las condiciones de vida de las comunidades en las diferentes ciudades en las que actúa.

“Ya hemos hecho un primer contacto con el Banco y nos manifestaron que sí, que están interesados y que pueden proveer a esta idea, señaló Massa, quien agregó que piden como requisito que haya un consenso entre la sociedad civil y las autoridades respecto a que este sea efectivamente un problema para la ciudad.

En este sentido el Coordinador afirmó que el requisito está resuelto porque “en las encuestas de percepción que se hizo en febrero, trabajo que estuvo a cargo de la empresa Factum, encuestadora muy solvente incluso a nivel internacional, dio como resultado muy claro que los residuos constituyen una gran preocupación para la mayoría de los ciudadanos de Piriápolis. Esto ya nos valida para presentarnos y solicitar este apoyo. Ahora esta validación tiene que estar refrendada y firmada por las autoridades locales y las fuerzas vivas, que es precisamente lo que se estaba haciendo el jueves 21 de junio.

Una vez que tengamos esto, la Corporación enviará Técnicos internacionales para evaluar el problema y luego determinar cual es la mejor solución.

En los trabajos iniciales que hemos realizado observamos que el volumen de residuos de la ciudad justificaría la instalación de una usina de reciclaje. Esto sería muy interesante porque no solo se acabaría con el problema, sino además, se aprovecharían los propios residuos para generar riqueza.

(Foto sup) Dr. Jorge Massa, Renée Pereira de Méndez, Dra. Susana Bergamin, integrantes de la Red e impulsores de “Piriápolis como vamos”

En este sentido contamos ya con el apoyo del Sr. Jorge Meoni, uruguayo además, que es el presidente de la Asociación Latinoamericana de Recicladores, tenemos la muy buena voluntad del Argentino Hotel, que ya hace una clasificación de residuos diferenciada, lo cual es muy importante, y también tenemos el apoyo del Grupo Disco y Geant, a través de la gerente del área, Ing. Jimena Risso.

Quedamos a disposición de todos aquellos vecinos de Piriápolis que estén interesados en adherirse al proyecto o solicitar más información que lo hagan a través del mail: dr.jorgemassa@gmail.com o bien pueden ingresar a nuestra página web www.redciudades.org.uy

Convenio con el Tribunal de Cuentas

ASSE presenta miles de objeciones en su gestión

La Red Uruguaya de Ciudades Justas Democráticas y Sustentables que trabaja en más de 70 ciudades de América Latina, tiene como uno de sus principales objetivos promover la transparencia en la gestión pública. Es por eso que recientemente la Red ha firmado un convenio con el Tribunal de Cuentas por el cual este organismo estatal brindará toda la información recibida desde las instituciones públicas a la Red, informó a semanario “La Prensa” el Coordinador en Uruguay, Dr. Jorge Massa, quien mencionó que dentro de estas, hay algunas que hacen las cosas bien pero, sin embargo, otras tienen miles de objeciones en su gestión que son marcadas por el Tribunal de Cuentas pero nadie dice nada, sostuvo el jerarca, quien nombró a ASSE Administración de los Servicios de Salud del Estado – como ejemplo de una de las instituciones públicas con mayores problemas de transparencia en su gestión, sumando miles las observaciones señaladas. Cuando Massa habla de miles, no son dos o tres, se mencionan 29.000 observaciones que el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) marcó por compras y gastos de ASSE por casi US$ 88 millones entre 2010 y 2011, y la adjudicación directa de publicidad a la empresa Perfil en forma irregular durante cuatro años hasta que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la anuló.

Información Pública

Otro de los fines de la Red Uruguaya de Ciudades Justas Democráticas y Sustentables es promover el acceso a la información pública y la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas, así como la Democracia participativa con el control ciudadano, otro aspecto en que el gobierno ha incurrido en faltas. Recordemos que tanto con el proyecto minero Aratirí como con la empresa Montes del Plata, ejecutora de la pastera que se instalará en Colonia, el gobierno uruguayo incluyó en los respectivos contratos cláusulas de confidencialidad con el claro fin que la ciudadanía no acceda a cierta información, actitudes claramente inconstitucionales.