Piriamusic 2017: Miranda proyecta tres días de fiesta con expoferia artesanal y comercial

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/alberto-miranda.jpg

Tras la exitosa cuarta edición, la comisión organizadora ya trabaja en el Piriamusic 2017 proyectando tres días de fiesta con variada oferta musical pensada para niños, jóvenes y adultos, además de expoferia artesanal y comercial. Así lo señaló Alberto Miranda, integrante de la comisión e impulsor del evento, en extensa entrevista con semanario La Prensa. El Piriamusic 2017 no tiene fecha confirmada, pero se viene realizando el primer fin de semana de diciembre previo a la Paella Gigante.

El polifacético Miranda, por un lado empresario, panadero, por otro político, militante y dirigente frenteamplista, segundo candidato mas votado y concejal electo de Piriápolis en las Municipales del 2015, sindicalista, de filosofía anarquista, y por otro lado, un vecino comprometido con la ciudad y su gente que lo llevó a oficiar de coordinador de las comisiones barriales de la ciudad y fundar la comisión de eventos de Piriápolis de donde surgió, en el año 2013, el festival Piriamusic, espectáculo destinado a beneficiar a distintas instituciones locales.

Miranda (foto) siempre fue de la idea de sumar días al Piriamusic al ver enormes escenarios montados tan sólo para 6 horas de festival. El Piriamusic 2015 fue de dos días, pero la experiencia no fue la mejor, el balance dejó los números en rojo. Condiciones climáticas adversas y algunos cambios en la grilla terminaron conspirando contra el festival. La edición 2016 volvió a su formato original, con un día a puro rock, dejando un balance positivo.

Triplica la apuesta

Semanario La Prensa llegó hasta el balneario San Francisco, donde cada verano se recluye Alberto Miranda, no precisamente para descansar, sino para enfrentar la temporada estival al frente de la panadería de su propiedad “Mi Pan”, que dicho sea de paso, este año triplicó su oferta, anexando pizzería, parrillada y minutas. Y así como lo hizo en su actividad privada, Miranda también quiere triplicar la propuesta del festival Piriamusic.

Miranda apuesta a mas y va ahora por un festival de tres días con variada oferta musical que incluya espectáculos para niños, jóvenes y adultos, además de expoferia artesanal y comercial y plaza de comidas. En marzo se reúne la comisión y se trabajará sobre la propuesta, que ya encontró eco en el resto de los integrantes.

“En mi mente hay un Piriamusic masivo que integre a los niños, jóvenes y a los viejos. La idea la trasladé a los compañeros de comisión y después de lo conversado creo que todos estamos pensando en lo mismo” señalaba Miranda.

“Pensamos en un Piriamusic de tres días. El viernes para los niños, con espectáculos de alto nivel y gratuitos para ellos. El sábado rock, como ésta edición que fue sensacional, no solo lo dice la gente, también los artistas, los medios, todos. Y el domingo, cerrar el festival con canto popular que termine a las 12 de la noche para que todos se puedan ir temprano a casa”

“La propuesta también incluye una expoferia artesanal y comercial y plaza de comidas durante los tres días como se hace en los distintos festivales” sostuvo Miranda.

“Seguimos pensando que todo lo que se monta para solamente 6 horas de festival es un disparate. Quiero recalcar algo, no es que nos fue mal en la edición 2015, el problema fue que el tiempo nos jugó una mala pasada y no nos acompañó, conspiró contra la organización y además hubo que arreglar la grilla por algunos motivos y eso también conspira contra el evento. Pero en definitiva, aquella tercera edición fue hermosa, con artistas de primer nivel como NTVG, Tabaré Cardozo, Larbanois Carrero, etc. El Piriamusic está acostumbrado a traer artistas de primer nivel además de darle a las bandas emergentes la posibilidad de tocar en estos escenarios que son monstruosos” reflexionó el concejal.

Sponsorización

Miranda explicó que el Piriamusic es un festival del pueblo con la participación directa del Municipio de Piriápolis, que brinda apoyo económico y logístico. Hablábamos con el alcalde días atrás y coincidíamos en que si el Piriamusic se hace desde el municipio, el presupuesto no baja de los 200.000 dolares. De ésta forma el costo se aproxima a los 80.000 dólares. El municipio aportó en el 2015, 25.000 dólares y en la reciente edición, 32 mil dolares, eso es lo que cuesta montar un escenario, el resto se financia con la venta de los bonos colaboración. Recalcó que el Piriamusic se caracteriza por pagar a todas las bandas que participan, reconociendo que por el carácter solidario y benéfico del festival, todos los artistas bajan considerablemente su caché.

Por eso, para llevar adelante un Piriamusic de tres días, es imprescindible sponsorizar los escenarios, tenemos que venderlos, pensamos en las empresas que de alguna forma, directa o indirectamente, trabajan en Piriapolis, sean privadas (bebidas, telefónicas, grandes superficies, etc.) o empresas estatales (Antel, Ancap, etc).

De esta forma se podrá financiar un festival de tres días y nos permitirá generar mas recursos, que nos quede mas plata, porque siempre arrancamos la siguiente edición de cero, pelados, poniendo plata de nuestro bolsillo, para un evento que a Piriapolis le deja mucha plata. Restaurantes, supermercados, almacenes, campings, hoteles, todos trabajan con el Piriamusic incluso hasta tres o cuatro veces mas que un día cualquiera, entonces quiere decir que es espectáculo que le sirve a Piriapolis” subrayó Miranda.

Recaudación de 4ª edición se destinará a reparación de garitas

El Piriamusic nació para quedarse y cuenta con el apoyo de todos los referentes y organizaciones sociales y de vecinos de Piriápolis. Es un espectáculo netamente solidario y por cuarta vez se cumple el objetivo que era juntar algo de dinero, en éste caso para la reconstrucción de Piriapolis, castigado por los temporales. Sabemos que el dinero recaudado es sólo un granito de arena, pero de granitos se hacen montañas” sostuvo Miranda.

Señaló que el balance de la cuarta edición del Piriamusic es positivo, quedó un remanente de unos 300.000 pesos uruguayos, que luego de conversarlo con los vecinos y la comisión, consideramos destinarlo al arreglo de las paradas de ómnibus, garitas, que muchas están en mal estado y el invierno es muy duro y largo en ésta zona. Esto lo vamos a plantear en el concejo para conseguir el apoyo y ver la forma de contar con los municipales para, entre todos, concretar estas reparaciones”

Piriamusic 2015: “Perdimos plata”

Miranda reconoció que el Piriamusic 2015 fue negativo, se perdió plata: “El año pasado el Piriamusic era para Jardín 100 y no pudimos darle un mango, es mas, los números no dieron, perdimos plata, pero igualmente hicimos frente a la situación y no se le debe nada a nadie” sentenció.

“No se pudo ayudar con dinero al Jardin 100, pero si se consiguió que las autoridades de la Educación destinaran el terreno lindero al exhotel “El Porteño” y a partir de marzo empiecen las licitaciones para construir el local propio. En definitiva, si bien no se pudo dar dinero, se logró el reclamo de fondo” enfatizó.

En este sentido, Miranda consideró que “cuando las organizaciones sociales, el pueblo unido organizado, empieza a moverse, es muy difícil que un Estado, cualquiera sea, quede omiso a los requerimientos del pueblo y mas cuando es un reclamo organizado. La comisión Piriamusic está integrada por las fuerzas vivas, organizaciones sociales, barriales, medios de comunicación y siempre el fin del festival es benéfico respondiendo a reclamos que parten desde las instituciones a la comisión”

Repaso de las 4 ediciones del Piriamusic

Miranda hizo un repaso de lo actuado durante las distintas ediciones del Piriamusic: “Recordemos el primer año (2013) que fue para la policlínica de Piriápolis que estaba hecha pedazos. Hay que ser claros y directos, no importa si yo de alguna manera rayo a mi gobierno por decir lo que pienso, pero cuando a mi me llama la directora en aquel momento no había ni siquiera colchoneta para las camillas, se ponía un papel azul, no había gasas, y bueno, el Estado tiene que responder pero el pueblo también. Esto es entre pueblo y Estado. No siempre se le reclama al Estado y no siempre se le puede exigir al pueblo”

“En la policlínica se hizo una ampliación que costó 280.000 dólares. Trajimos una ambulancia y cuando decimos trajimos es porque trajimos. Porque se fue a Montevideo, se peleó, se buscó la manera, se habló hasta con el presidente y logramos que una de las 15 unidades que venían para el país fuera para Piriápolis”

Recuerdo que cuando viajamos a Montevideo llevamos una carpeta señalando un accidente que habían sufrido niños del baby fútbol donde fue necesaria una camioneta de la policía para trasladarlos porque faltaban ambulancias y la de la policlínica no arrancaba y la otra estaba hecha pedazos. Se consiguió la ambulancia, se donaron aires acondicionados, el ecógrafo llegó con dinero del Piriamusic y de la campaña del Devoto, ASSE financió totalmente la ampliación de la sala de emergencias. Hay que ver la policlinica hoy, está hermosa” apuntó Miranda.

“El segundo año del Piriamusic fue para CAIF, que además de un dinero destinado, lo mas importante es que se consiguió el terreno en comodato para el local propio mientras la Corporación Nacional para el Desarrollo puso 500.000 dolares, un montón de plata, para construir el edificio de primer nivel que hoy ya está funcionando y que a Piriapolis no le costó nada, es una plata que aterrizó y se quedó acá” subrayó.

“El tercer año fue para el Jardín 100 donde ya explicamos que no se pudo aportar dinero, pero se consiguió resolver el problema de fondo que era el local propio para la institución y que estará concretado en un futuro próximo”

Y la cuarta edición, la del año 2016, en principio iba a ser para el Jardín 100, pero con todo lo que pasó Piriapolis, con tres temporales en un mes que causaron grandes daños estructurales, se resolvió destinar lo recaudado para la reconstrucción. Estamos contentos porque dejo unos mangos para hacer frente a esta situación y ayudar en algo” afirmó Miranda.

“Mea culpa”: Problemas en la plaza de comidas

Miranda reconoció que en la reciente edición tuvieron problemas en la plaza de comidas: “Pedimos las disculpas del caso. Se nos vino arriba la fecha y no pudimos tercerizar ni licitar como hacemos siempre la plaza de comidas, entonces nos hicimos cargo nosotros. Una gran experiencia, deja mas dinero que si la licitamos, pero tenemos que trabajar mucho en el tema. No podemos venderle a la gente cerveza caliente y panchos fríos. Pido disculpas por eso y me hago responsable. Son cosas que se van a corregir para la próxima edición” aseguró Miranda.

Piriamusic se triplica y va por mas. Se viene una 5ª edición con tres días de fiesta para el disfrute de niños, jóvenes y adultos. Variada oferta musical, expoferia artesanal y comercial, plaza de comidas y mucho mas, está en los planes de la comisión organizadora. Se puede!

Gerardo Debali – semanario La Prensa

Fotos semanario La Prensa

Foto inferior archivo personal Alberto Miranda: Miranda (der.) cantando el tema “Metalúrgico” con la banda Pecho e’ Fierro. Fue durante la cuarta edición del Piriamusic diciembre/2016.-