Padres del joven fallecido en Piriápolis agotarán instancias para que continúe la investigación

Los padres del joven fallecido en Piriápolis hablaron con semanario La Prensa señalando que no se detendrán hasta llegar a la verdad sobre las circunstancias que rodearon a la muerte de su hijo Gastón (23), ocurrida el sábado 17 de diciembre en una finca del balneario. De acuerdo a los testimonios aportados por los amigos que lo asistieron, tienen la firme convicción que su hijo sufrió una descarga eléctrica y en consecuencia agotarán todas las instancias para que no se archive el caso y se profundice la investigación.

Gastón Román Pérez Viera, de 23 años de edad, murió en la noche del sábado 17 de diciembre de 2016 en una finca que un grupo de trabajadores de una empresa de San José había alquilado para pasar el fin de semana y despedir el año laboral.

El informe forense determinó que el joven sufrió una hemorragia cerebral que le causó la muerte, descartando electrocución como se había manejando en un primer momento.

Walter y Betty, padres del joven, inmersos en un profundo dolor por la muerte de su hijo, hablaron con semanario La Prensa, afirmando que agotarán todas las instancias en búsqueda de la verdad, convencidos que su hijo falleció víctima de una descarga eléctrica.

“A partir de hoy comenzamos a buscar la verdad. Vamos a hacer en la Tierra todo lo que se tenga que hacer. Es mucho, mucho el dolor de la familia, de la madre y de sus hermanas, por eso queremos llegar hasta el final para saber lo que pasó” señaló el padre.

Walter viajó éste miércoles a Piriápolis para interiorizarse de las actuaciones realizadas por las autoridades policiales y judiciales. Se reunió con el comisario de Seccional 11ª y seguramente vuelva mañana mismo, acompañado de un abogado, para solicitar los expedientes judiciales que aún no estaban en el Juzgado de Piriápolis y seguramente cuando estén, sean elevados a Maldonado.

El matrimonio sostiene que “de acuerdo a los testimonios de los amigos que asistieron a Gastón, hay fuertes indicios que sufrió una descarga eléctrica”

Al respecto, el padre, explicó: “Los testimonios afirman que, momentos antes, los muchachos habían comentado que se tuviera cuidado con ese baño, que no se bañaran porque daba corriente, pero mi hijo no escuchó esa advertencia. El se estaba bañando en la piscina y desde ahí se fue directo al baño. Se sacó el short y dicen que no llegó a abrir la ducha, cuando cayó. El no pensaba quedarse; se iba a duchar para volver a Montevideo donde lo esperaba la novia” comentó.

“Sintieron un ruido y cuando fueron los amigos lo encontraron tirado en el piso con el teléfono de la ducha en el pecho. Cuando lo tocaron les pasó corriente. Supongo que si se hace esa descarga es porque no había llave diferencial”

“Esa es la versión de los compañeros que le dieron los primeros auxilios a mi hijo y me lo dijeron ayer (martes), no están tapando nada. Ahora me encuentro con la versión del comisario que no la tenía, que me dijo, ésta mañana, que mi hijo no presentaba signos aparentes, visibles, de quemadura o algún rastro que indique que fue un caso de electrocución”

Entonces hay versiones encontradas. No puedo decir que no creo en el informe forense, porque ni siquiera lo vi, el comisario me dijo que habla de un ACV. Por otro lado, tenemos la versión de los compañeros que lo asistieron y le dieron los primeros auxilios y afirman que había corriente”

“Por eso vamos a pedir que el informe médico sea cotejado por otro forense, junto con las fotografías que también hablan. Nuestro abogado se va a encargar de lo que se tenga que hacer para llegar a la verdad. Queremos las opiniones de otros médicos forenses y si amerita hacer otra autopsia que se haga” indicó el padre.

“Asimismo vamos a pedir una pericia a la instalación eléctrica del calefón de la casa. Queremos saber si estaba todo bien instalado, si había una llave diferencial, porque la diferencial es la que te salva la vida, la térmica no” sostuvo.

Walter hizo referencia a las declaraciones de los dueños de la casa publicadas por semanario La Prensa: “Nosotros vimos todos los reportajes y los muchachos están muy dolidos, no solo en honor a Gastón, sino por ellos mismos, que se digan cosas que realmente no son así. Entiendo que si hace cuatro años alquilan la misma casa es porque se portan bien, si no, no se las habría alquilado mas”

“Yo no estaba, no vi lo que pasó. Tampoco los conozco a todos, conozco todo de mi hijo, absolutamente todo de mi hijo. No voy a decir ni una cosa ni la otra. Lo de alcohol y drogas en sangre lo dirá la pericia forense que tengo entendido demora al menos unos 10 días.

“Nosotros vamos a ir hasta el final con ésto para saber la verdad”

Los padres agradecieron los testimonios de los compañeros: “Nos hacen mucho bien, tanto de los que asistieron a Gastón como de los otros 25 muchachos que están a las órdenes para atestiguar”

Gerardo Debali – semanario La Prensa

Publicado miércoles 21 de diciembre de 2016 hora 17:55

Foto semanario La Prensa