Merecido: Atletas Master de Piriapolis fueron reconocidos por la Junta Departamental

Merecido reconocimiento recibieron los Atletas Master de Piriápolis que representaron a Uruguay en el Gran Prix del Mercosur – Asunción 2012, conquistando 18 medallas para el país, por parte de la Junta Departamental de Maldonado, tras una solicitud del edil nacionalista Juan Valdez. Recordamos que los atletas ya habían conquistado 14 medallas en el mismo certamen realizado en Porto Alegre en el 2011, además de otras conquistas internacionales como el Sudamericano de Chile en el 2010, etc. etc. etc.Por eso los atltes locales Diego Batista, Antonio Bianchimano, Omar Clok, Sergio Mozzo, Roberto Saule y el fernandino Mauricio Ovelar son dignos merecedores de este reconocimiento. Nuestras felicitaciones para ellos.

En el acto, además del edil solicitante Juan Valdez, hicieron uso de la palabra Jorge Céspedes del Partido Nacional, Francisco Sanabria del Partido Colorado y también un representante del Frente Amplio. Por los deportistas, Omar Clok y Mauricio Ovelar, fueron los atletas oradores. El edil solicitante Juan Valdéz, fue el encargado de abrir la parte oratoria, resaltando el gran sacrificio de los atletas, que trabajando de sol a sol, igualmente se dan su tiempo para entrenar y competir a nivel internacional, haciendo un enorme esfuerzo económico, con escaso o nulo apoyo oficial, pero logrando excelentes resultados deportivos.

Valdez pidió públicamente que el atleta Omar Clok, número 1 o 2 del mundo en su categoría y descubridor de grandes talentos deportivos, donde citó el ejemplo de Santiago Casco, entre otros, fuera incorporado al staff de entrenadores del Campus de Maldonado, de CEDEMPIR, o del Ministerio de Turismo y Deportes, como una forma de retribuir a sus logros y ayudar económicamente al humilde atleta, obrero de la construcción, que hasta ahora forma y entrena nuevos atletas en forma totalmente honoraria.

Por su parte, el edil nacionalista Jorge Céspedes, propuso que en las próximas rendiciones de cuentas de la Junta Departamental se establezca y se fije un monto de dinero para ayudar y aportar a los deportistas locales que representan a Maldonado y a Uruguay en el exterior.

Opinan los protagonistas

Semanario La Prensa presente en el acto de reconocimiento, realizado en sesión ordinaria del martes 3 de julio pasado, recabó la opinión de los atletas, quienes durante el acto estuvieron acompañados por familiares y amigos. Esto fue lo que manifestaron:

Omar Clok:

“Estoy contento porque es la primera vez que reconocen a Atletas de Piriápolis, siempre lo hacían con los atletas de Maldonado, pero hoy se traspasó la frontera y hacen este, creo yo, merecido reconocimiento al deporte del balneario. No hay que olvidarse que hemos tenido muy buenos atletas como Noel o Revello, que no se si habrán tenido algún reconocimiento como el de hoy, por eso dedico este homenaje a quien fue uno de los pioneros del atletismo piriapolense, que también llegó a ser campeón Sudamericano.

Respecto al planteo que hizo el edil Valdez, de incorporar al “Rey de América” al staff de entrenadores municipales, Clok manifestó: Me gustaría que me ayudaran para permitirme así poder ayudar a otros, es todo una cadena. Todos saben que lo que hago por el deporte en Piriápolis es “ad honorem”. Vamos a ver en que termina todo esto Esperemos que salga todo bien.

Clok se prepara ahora para el Sudamericano de Perú en noviembre, aunque el principal desafío del Rey de América es el Mundial de Porto Alegre el año que viene. Como forma de entrenamiento, Omar estará compitiendo este fin de semana en Trinidad en un Cross Country.

Roberto Saule:

“Creo que es un reconocimiento justo por todo el esfuerzo que uno hace para competir, en mi caso particular faltaban 4 días para el certamen y no sabía si podía viajar, tuve que recurrir a mi familia para conseguir el dinero, no sabía donde me iba a alojar, así es todo muy complicado, y obviamente afecta lo deportivo. Por eso bienvenido sea todo el apoyo que se les pueda brindar a los atletas. Saule se prepara ahora para el Sudamericano de Perú: “Espero que llegue el apoyo” sentenció el atleta.

Mauricio Ovelar:

Creo que es un momento importante, no solamente para mi en lo personal, sino para el deporte en general. Todos sabemos el esfuerzo que hacen estos muchachos, otros alumnos míos que hoy no están aquí y que van a competir afuera, como el propio Antonio (Bianchimano) que va a las 7 de la mañana a entrenar y después se va a abrir el boliche. Me parece que la reflexión final sería que lo vivido hoy fue un “homenaje al Deporte” lo importante que es y lo poco que se le tiene en cuenta. “El deporte es mi trabajo y este reconocimiento para mi es como una caricia” afirmó el profesor de los “Corredores de Piria”, que tiene ganas de estar en el Sudamericano de Perú, aunque “la limitante es el tema económico” aseguró el propio Ovelar.

Antonio Bianchimano

“Es algo muy lindo, es un incentivo mas para seguir entrenando, nos muestra que las cosas que hace uno no son en vano sino que hay gente que lo reconoce y lo sabe valorar y todo el sacrificio que hacemos no cae en saco roto” señaló el atleta. Sobre los futuros desafíos, Bianchimano da casi por descartada su participación en el Sudamericano de Perú por temas económicos, pero sin embargo, asegura que estará en el Mundial de Porto Alegre: “Es cerca, tengo mas de un año para prepararme y tengo muchas ganas de estar y cumplir una buena actuación” concluyó Bianchimano.

Diego Batista

“Estoy muy contento por este reconocimiento, dijo el atleta, quien agregó “ mas allá que uno hace esto porque realmente nos gusta y le ponemos todo nuestro esfuerzo, está bueno que te reconozcan, es bueno saber que te están viendo y eso también es una forma de apoyarnos. Quiero destacar que en esta oportunidad recibimos un apoyo económico del municipio de Piriápolis” recalcó el atleta, que apronta baterías para el Sudamericano de Perú en noviembre y para el Mundial de Porto Alegre.

Sergio Mozzo

“Es una satisfacción personal, pero sobre todo considero que con esto gana mucho el deporte. Nosotros solo somos personas que vamos y venimos y después vendrán otras, por eso se tiene que reconocer al Deporte y principalmente al Master, al deporte de los Veteranos, porque si bien estamos en muy buenos lugares a nivel sudamericano, también se necesita un poco más de apoyo. Mozzo confirmó que estará en el sudamericano de Perú y el Mundial de Porto Alegre: “Estoy entrenando fuerte para estos certámenes, pero el primer desafío es mejorar mis propias marcas, hay que tratar de superarse uno mismo permanentemente, después si llegan las medallas bienvenidas sean”.