Mauricio Tort: “No hay fallecidos en rutas de Maldonado en lo que va del año”

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/mauricio-tort-caminera.jpg

El Jefe de la Región Este de la Policía Nacional de Tránsito, comisario Mauricio Tort, considera positiva la marcha de la Temporada 2017 teniendo en cuenta que no se han reportado siniestros de tránsito fatales en rutas de Maldonado en lo que va de enero y del año.

El jerarca señaló que debido a lo complicado que fue la temporada anterior en cuestión de siniestros de tránsito, éste año se tomaron precauciones: “La temporada 2016 fue una temporada atípica por la cantidad de siniestros de tránsito que ocurrieron, varios fatales, como los ocurridos en los cruces que fueron de hasta dos y tres fallecidos por accidente. Eso llevó a que nosotros éste año tomáramos otras precauciones como algunos servicios puntuales en los puntos donde ocurrieron los siniestros para que este año no pasara lo mismo” indicó el jerarca.

“Este año, hasta el momento, no llevamos ni un siniestro de tránsito fatal en Maldonado, eso es positivo” afirmó Tort, que atribuyó el hecho a los trabajos que se vienen haciendo y mejoras que se hicieron en los cruces, con atención especial en el cruce peligroso de Rutas 37 y 93. Allí se puso el radar a través del ministerio de Transporte y además hizo una nueva canalización de la rotonda, medidas que han sido positivas y favorables para que hasta el momento no ocurrieran siniestros fatales” sentenció.

Crecimiento en el tránsito

Tort manifestó que hay un crecimiento en el tránsito. “El ministerio de Turismo estima en un 15 o 20% el aumento en el flujo de turistas y las cifras que nosotros manejamos son similares y realmente hay un tráfico importante, que se vio notoriamente los primeros días de enero. Si bien finalizada la primera quincena, hay un descenso natural de circulación, se nota en los balnearios y en las ciudades que hay muchísimos vehículos y mucha movilidad”

“Sobre la cantidad de vehículos que circulan diariamente por Ruta Interbalnearia, el jerarca policial manifestó que de acuerdo a datos arrojados por el radar del cruce peligroso, son entre 10.000 y 15.000 vehículos por día, cifra superior a la del año anterior”

“A pesar del incremento en el tránsito, y si bien ocurrieron siniestros, no fueron de la gravedad que tuvimos en la temporada anterior. Hubo siniestros simples, con lesionados pero no graves, que está dentro de lo previsto, pero fatales por suerte hasta el momento no se han registrado” aseguró Tort.

Carnaval en La Pedrera

En cuanto a lo que se viene, estimó que la semana de Carnaval será otro periodo clave en la temporada ya que se movilizan miles de personas y vehículos.

Adelantó que se realizará un operativo en el Carnaval de la Pedrera: “Tenemos atención especial en ese lugar donde mandamos gente de Maldonado a Rocha” señaló Tort.