“Como la vida misma”: «Elenco y directora son espectaculares» dijo Glenda Rondán

“Como la vida misma”, obra teatral dirigida por Silvia Novarese, se presenta éste miércoles en Piriápolis cerrando los talleres 2016 del Centro Mec de Pueblo Obrero. Las actividades comenzarán a la hora 18:30.-

Enmarcada en el programa “Uruguay Actúa” que impulsa el Ministerio de Educación y Cultura a través de los Centros Mec, la obra fue incluida en el taller de teatro que dirigió la actriz Silvia Novarese en Piriápolis.

Tras las presentaciones en el Centro Progreso de Pan de Azúcar y el salón Dorado del Argentino Hotel, realizadas el 26 y 27 de noviembre próximo pasado, semanario La Prensa dialogó con Glenda Rondán, directora de los Centros Mec.

La jerarca destacó el trabajo de los actores como a la instructora: “Realmente es una enorme satisfacción haber presenciado en Pan de Azúcar y Piriápolis ésta obra que cuenta con un elenco espectacular al igual que el trabajo de Silvia Novarese”

“Tenemos que reconocer que Silvia (Novarese – foto) trabaja muy bien, tanto con los grupos de Maldonado, pero también con los de San Javier, Artigas, Rocha y así a lo largo y ancho del país” señaló Rondán.

“Nosotros nos embarcamos en el año 2015 en implementar estos proyectos que son dos: “Uruguay Actúa” dirigido por Silvia Novarese y “Uruguay Escribe” dirigido por Tulipano.

“La idea es que cuando esté pronto de lo de “Uruguay Escribe” quizás, los talleres de teatro, puedan representar los textos generados en los grupos de Tulipano”

“Uruguay Actúa de Verano”

Rondán (foto) adelantó que “en febrero comienza «Uruguay Actúa de Verano», pero quienes determinan donde se van a dictar, son los coordinadores locales de los Centros Mec, porque ellos son los que están en el territorio”

La cultura como herramienta de cambio y los Centros MEC como herramienta de descentralización”

“Seguimos apostando a la cultura como herramienta de cambio y además, desde los Centros MEC, como herramienta de descentralización y gobierno de cercanía porque en eso estamos trabajando. Cada vez mas participación de la gente, cada vez mas gobierno de cercanía, cada vez mas descentralización y cada vez mas cultura” sentenció Rondán.

“Yo no comprometo la opinión del ministerio, es una opinión personal: “Creo que el mejor instrumento de cambio para mejorar la sociedad violenta en que vivimos, no sólo en el Uruguay, sino en el mundo entero, es la cultura” subrayó la directora de los Centros MEC.

“Es una herramienta formidable si la sabemos usar y si ponemos recursos allí. Con los recursos que tengo trabajo en 127 Centros MEC. Que quisiera mas recursos, sí, siempre se necesita mas para la cultura, siempre, pero el tema es que siendo poco, también se puede hacer mucho” puntualizó.

“Se hacen muchas cosas para mejorar”

El 25 de noviembre marchamos, cientos, miles de mujeres por 18 de Julio en el “Día de la no violencia contra la mujer”.

Se hacen muchas cosas para mejorar desde la sociedad organizada, pero también desde el Estado, también desde el gobierno, con los mas diversos proyectos, desde el MIDES, y desde el ministerio del Interior, porque yo defiendo al ministro del Interior, al equipo todo, están haciendo cosas, pero si la sociedad en su conjunto no se compromete, es medio difícil, porque papá Estado no es todo” opinó.

“Nosotros tenemos que entender que somos una pata muy importante del Estado, la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas y si queremos construir ciudadanía, nos tenemos que comprometer”

Glenda Rondán habló de la violencia en el fútbol que suspendió el clásico

“Estoy muy dolida con lo que pasó porque todos teníamos mucha esperanza que la gente hubiese entendido pero evidentemente no entendió nada. Lo que si creo es que se deberán de tomar las medidas pertinentes al caso, pero ahí no puedo opinar porque no es mi tema y tampoco yo estaba viendo nada, escuche por la radio y me quedé muy triste” comentó.

Tengo la certeza que el ministerio del Interior no solo se preocupa, sino se ocupa. ¿Pero, hasta donde llega la responsabilidad de nosotros como sociedad? Lo dejo planteado como pregunta, no estoy haciendo una afirmación. No todo es responsabilidad del Estado” concluyó Rondán.

