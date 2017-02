La infamia de la clausura del pub en Piriápolis y la imagen de Edgardo Novo, Jefe de Bomberos de Piriápolis

Luego de escuchar una y otra campana y de analizar la situación, llegamos a la conclusión que la clausura del pub en Piriápolis no es mas que una injusticia y atropello contra gente honesta que lo único que pretende es trabajar presentando una propuesta distinta y novedosa a la noche piriapolense, principalmente dirigida a los jóvenes, tanto locatarios como turistas.

La injusticia de la que fue víctima, Edgardo Novo, jefe de bomberos de Piriápolis, junto a los demás socios del pub, aunque lamentable, no nos extraña para nada, porque en Piriápolis cuando se trata de una propuesta novedosa, de buena calidad, siempre hay a quien le molesta.

Lo vivimos en carne propia cuando lanzamos el semanario La Prensa, que desde la vereda de enfrente inmediatamente hicieron de todo intentando cerrar este medio, que evidentemente les molestaba y aun hoy molesta a varios. Salieron a ensuciar, iniciaron juicios, juntaron firmas, realizaron actos de sabotaje (robándonos los semanarios destinados a Pan de Azúcar), hicieron de todo… con el pub pasa exactamente lo mismo.

Es por eso que en este sonado caso del pub clausurado en Piriápolis, observamos como se mancha la imagen de una persona gratuitamente, dañando además su trayectoria y carrera en una dependencia del ministerio del Interior, como lo es la Dirección Nacional de Bomberos.

Llama la atención que actores políticos locales, sean blancos, colorados o frenteamplistas, se hayan prestado para defender intereses mezquinos de particulares, y que incluso un diputado nacional por el departamento de Maldonado, como el nacionalista Nelson Rodríguez, que con total falta de ética política, ya que jamás lo escuchamos reclamar algo para Piriápolis, también se haya sumado a la falacia con el único fin de enchastrar a un jerarca público para dejarlo sin trabajo. Es deplorable, penosa actitud del diputado Rodríguez y de concejales de Piriápolis, aunque algunos lamentablemente ya nos tienen acostumbrados a este tipo de actitudes.

Estos señores han tratado al señor Edgardo Novo, Jefe de Bomberos de Piriápolis, prácticamente como un delincuente, lo han denostado, cuando no es más que un joven emprendedor, que ha desempeñado una gestión sin contratiempos al frente de Bomberos, la cual de nuestra parte hasta ahora no ha merecido ni merece crítica alguna.

No siendo amigo, conociéndolo muy poco, no teniendo además ningún tipo de compromiso con el señor Edgardo Novo, libremente podemos decir y afirmar que el hecho de poner precios bajos en un local nocturno, no lo hace delincuente, violador, ni asesino.

¿Errores? ¿Quien no los comete? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. El hecho que un puñado de Bomberos haya realizado algún tipo de trabajo en el mencionado pub, con uniformes y a plena luz del día, habla precisamente de la transparencia de Novo, demostrando que no tiene nada que esconder, que todo está a la vista, que nada lo hace por izquierda.

Si eso es considerado un error disciplinario dentro de la fuerza pública a la que pertenece, bastaba con una observación “no lo haga mas”. ¿Qué tan grave puede ser lo que hizo?

Mas allá que hoy estamos reclamando que se habilite el pub, principalmente por el bien de los jóvenes y del balneario, y no coincidiendo con una carta presentada por vecinos pidiendo el cierre del lugar donde se hace hincapié en que es un local precario, cuando es justo decir que el pub está muy bien puesto y no desentona para nada con el barrio, lo que pretendemos fundamentalmente es reivindicar la imagen de Novo ante sus superiores, ya que ha sido injustamente manchada por ciertas personas que responden a intereses creados.

Este artículo se lo vamos a enviar al Director Nacional de Bomberos, Insp. Ppal. Raúl Díaz, con el fin que revea la decisión de suspensión de las funciones de Novo al frente del destacamento de Bomberos de Piriápolis, ya que este muchacho está siendo víctima de una infamia, de una suprema injusticia que no tiene parangón.

Sr. Díaz “las cosas no son como se la contaron”

Semanario La Prensa hace llegar al señor Edgardo Novo el total respaldo y solidaridad ante la injusta situación por la que atraviesa, siendo víctima además de un infundado atropello.

Gerardo Debali – Director

Semanario La Prensa – semanariolaprensa.com

Publicado lunes 27 de enero de 2014 – hora 03:47