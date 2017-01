Invernizzi habla de reaforos y chacras marítimas en Piriápolis; se sorprendió con el impuesto a la videovigilancia

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/invernizzi-portada.jpg

El alcalde de Piriápolis, Mario Invernizzi, brindó declaraciones a semanario La Prensa, refiriéndose al reaforo de las contribución inmobiliaria dispuesto por la Intendencia de Maldonado, entendiendo que el ajuste era necesario pero no de la forma en que se hizo. Asimismo el alcalde se mostró sorprendido por el impuesto a la videovigilancia ya que “tenía entendido que eso no iba a significar una mayor erogación para los pobladores”

Sobre el reaforo, el alcalde, señaló: “Sin haber formalizado ningún tipo de acción, dentro del concejo tenemos un criterio conversado que incluimos como propuesta dentro del presupuesto, sobre la necesidad de un reaforo de las contribuciones, pero no éste tipo de reaforo.

“Entendíamos que era necesario, con un gran apoyo técnico, realizar un estudio profundo en Piriápolis porque las contribuciones estaban en una franja muy baja con lugares que por los servicios que brinda el Municipio y la Intendencia era necesario realizar determinado tipo de ajuste” sostuvo el alcalde.

En ese sentido, explicó que “hay lugares donde el valor de la propiedad subió el 300 o 400% y las contribuciones estaban rezagadas en base a eso. También hay lugares donde se aumentaron los servicios y revalorizaron la zona, hay lugares donde los servicios están bien, mientras que en otros los servicios no están bien” reconoció el alcalde.

“Le manifestamos personalmente al intendente que estábamos acorde a realizar un estudio pormenorizado, con mucho apoyo técnico, a los efectos de poder realizar un reaforo”

“En Piriápolis tenemos padrones donde no pasa la red de alumbrado público, tienen calles de tosca, o no tienen calle, no le cortamos el pasto, o el contenedor de basura ésta a 4 cuadras; esa propiedad pagaba lo mismo que una propiedad en primera línea que tiene hormigón enfrente, que tiene el contenedor en la esquina, que tiene la red de alumbrado público o que se le corta el pasto. Por eso es importante el valor de venta de la propiedad, no puede ser que una casa en la primera linea y una casa de Pueblo Obrero paguen lo mismo, como estaba pasando. Incluso planteamos que había lugares donde había que reducir el costo de la contribución”

“Nosotros habíamos llegado a un acuerdo con el señor Intendente, que usted sacó una foto cuando hablábamos del tema (foto izq.), donde le manifesté que el municipio estaba dispuesto, que apoyaba un reaforo que era necesario realizarlo. La verdad que quedé un poco sorprendido porque hablamos de hacerlo en primera y segunda línea y nos encontramos con que esos reaforos afectaron a gran parte de los contribuyentes”

“Era algo a estudiar y a ver si estábamos de acuerdo en hacerlo pero con un apoyo técnico. A partir de ese momento no tuvimos ningún tipo de comunicación de cuanto iba a ser y de que forma, incluso manifesté que había lugares que había que subirlo mas de lo que se subió, pero en otros lugares no había que tocarlo, es mas, habría que bajarlo, esas fueron mis palabras” subrayó Invernizzi.

“En una instancia anterior, habíamos hablado con el director de Hacienda y con el director de Planeamiento, donde se planteó un cambio de categorización de suelos a la baja, ya que hay lugares que figuran como barrio jardín, de residencia transitoria y se habían transformado en barrios de residencia permanente, como es el caso de la zona de Selva Negra. El cambio de categorización habilita la instalación de servicios y una reducción de la contribución”

Chacras marítimas

El alcalde se refirió también a las chacras marítimas en Piriápolis: “Son situaciones que se dan en lugares que figuran como zona Rural cuya contribución lo fija el gobierno nacional y lo recauda la intendencia. Acá tenemos lugares donde las chacras no son productivas, sino grandes terrenos que son casas de descanso que generan un gasto para el municipio”

“Si en contrapartida a ese gasto, se compensa dando mano de obra con producción, rendimiento, con generar riquezas para el país y distribuido a través de la mano de obra, está bien, pero si lo usás como casa desolada, epa… vamos a estudiarla un poco, no digo que haya que arrancarle las muelas, pero si hay que ajustar” sentenció Invernizzi.

“Por eso entendemos que un reaforo era necesario en ciertos lugares, pero con un soporte técnico que lo avalara. Había lugares donde había que levantar y otros donde había que bajar la contribución, comentó el alcalde, que aclaró: “El municipio no fija los valores, nosotros solamente podemos emitir una opinión”

“Se votó un presupuesto departamental que habilita determinado tipo de aumentos entonces, bueno, los que lo votaron saben. Estamos en un país democrático, porque no es un tema del Ejecutivo Departamental, hay un presupuesto vigente”

Videovigilancia

Consultado sobre su opinión en cuanto al impuesto a las cámaras de videovigilancia, Invernizzi, manifestó: “Yo no puedo dar una opinión, puedo dar una información. No llegaron las cámaras y se están cobrando. Van a llegar y van a ser un gran aporte para la seguridad de todos los lugares, pero ahora no están instaladas”

“Incluso hay lugares donde no es que no existan ahora, sino directamente no van a existir. Porque es un trabajo muy concienzudo que se hizo en coordinación con el Ejecutivo Departamental, el ministerio del interior y a nosotros nos pidieron una opinión de algunos lugares donde pueden ser necesarias las cámaras.

“Nosotros sugerimos los lugares desde un punto de vista exclusivamente municipal, instalar cámaras, por ejemplo, donde vemos conflictividad en el tránsito que también forma parte de la seguridad. Son unas 5 o 6 cámaras que se instalarán en Plaza Artigas, zona de playa, comunal de pueblo obrero, Terminal, rambla hasta el puerto, eso como prioridad que el concejo sugirió desde el punto vista municipal”

“Estamos hablando de 45 cámaras que se instalarán en Piriápolis, dijo Invernizzi, aunque la cifra no es definitiva, puede variar”

Sobre el impuesto que se está cobrando, el jerarca, comentó: “Tenía entendido, aunque no estudié a fondo el tema en el presupuesto, por eso que quede claro que es solamente una presunción, que las cámaras no iban a significar una mayor erogación para los pobladores del departamento. Eso es lo que yo tenía entendido, eso no estaba planteado dentro del presupuesto, quizás sí”

Fotos semanario La Prensa