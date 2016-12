Información para Jubilados y Pensionistas

JUBILADOS Y PENSIONISTAS SE MOVILIZAN

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Piriápolis (AJUPEPIR), apoya y adhiere a la movilización que en defensa de la Seguridad Social, coincide con la movilización convocada por el PIT CNT, celebrada el jueves 22 Cumpliendo con el mandato de nuestros respectivos congresos seguimos caminando para que la seguridad social sea considerada un Derecho

Humano Fundamental y no una mercancía. Es decir mantenemos los reclamos por los cuales nos movilizamos desde Julio pasado, por un diálogo de verdad, rechazando la rebaja de las Jubilaciones y por el derecho a desafiliarse de las AFAPs



CONDICIONES PARA RECIBIR LA CANASTA DE FIN DE AÑO. Seguimos apostando a la movilización de trabajadores y jubilados. Los Jubilados y Pensionistas, al igual que las compañeras y compañeros que integran la Comisión de Seguridad Social del PIT CNT, participarán activamente en esta movilización. Acordamos además privilegiar instancias colectivas de discusión, para comenzar a preparar el Encuentro Nacional de Seguridad Social que realizaremos en abril del 2013.

Reafirmamos el compromiso de potenciar la movilización que realizaremos el segundo viernes de diciembre (para ser más precisos el 14 de Diciembre), para la cual ya se está trabajando, como parte de un proceso de movilización, difusión y acumulación de fuerza hacia la construcción de un Sistema de Seguridad Social Solidario, Universal y sin lucro.

Los jubilados y pensionistas recibirán sus recibos de cobro, con especificaciones en el caso que la suma que percibe, no supere al 30/10/2012, el importe de $ 7.251. Deberá tener en cuenta que los ingresos de su hogar deben ser menores o iguales a $ 7.251. Si Ud. cumple esas condiciones, deberá presentarse ante la oficina del BPS más cercana y realizar la declaración jurada (de acuerdo a normas vigentes) de ingresos de los integrantes de su hogar antes del día 4 de enero de 2013. Si Ud. ya fue citado y concurrió a labrar declaración jurada por el ajuste de 2,25 BPC, no debe presentarse a realizar la presente. Actualmente existen 10.699 personas que tendrían derecho a la canasta, pero para eso deben realizar la declaración jurada, que los familiares que conviven con él no perciben en total, sumas superiores a $ 7.251.

Informa: AJUPEPIR

CELEBRACION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS

La Asociación de Jubilados y Pensionistas de Piriápolis (AJUPEPIR) realizará la fiesta la ya tradicional fiesta de Fin de Año, el Martes 11 de diciembre, desde las 22 horas, en el Complejo Social y Deportivo,

del Piriápolis F. C.

Como es tradición, se ofrecerá un whisky como recepción, para “entonar el corazón”, para degustar una sabrosa mesa de especialidades, con canilla libre de refrescos, mientras se participa de una animada fiesta

musical.

Para reserva de tickets, los viernes de 15 a 17 horas, último día viernes 8 de diciembre, en el local que utiliza la Asociación, en la Avda. Piria casi Chacabuco.