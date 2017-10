UTE sigue dando problemas a la Temporada: Explota transformador en Piriápolis y miles quedaron sin luz

Una rápida intervención de Bomberos evitó lo que pudo haber sido un desastre. Sucedió este sábado 5 de enero sobre las 23 hs. cuando un transformador de UTE no soportó el exceso de consumo y explotó. Vecinos llamaron inmediatamente a los bomberos al observar que salía humo y se derramaba ácido.

Esto se suma a los cortes de energía eléctrica que se registraron en los balnearios en Fin de Año, algunos con cortes intermitentes el mismo 31 de diciembre y otro de grandes dimensiones en una zona del balneario Bella Vista que permaneció desde ese día, 72 hs. sin energía eléctrica cuando un rayo afectó seriamente una columna de alta tensión. La explosión del transformador, además de dejar a miles sin luz, provocó nervios y llantos en niños que temían volver a entrar a sus hogares.

Explota el transformador

Un transformador de UTE ubicado sobre la calle Silvestre Blanco y Misiones en el balneario Los Ángeles de Piriápolis generó momentos de incertidumbre, preocupación y nervios con posterior corte de energía que afectó a miles de personas. El aparato no soportó el alto consumo y luego de algunas explosiones, comenzó a salir humo y a caer ácido motivando la intervención de bomberos que en escasos minutos se hicieron presentes en el lugar, según relataron los vecinos a semanariolaprensa.com. “Por error llamamos y nos atendieron desde Montevideo, pero nos dijeron que ellos avisaban y al instante Bomberos de Piriápolis nos devolvió la llamada al celular y vinieron enseguida” comentó una vecina.

Al tomar conocimiento de la situación, el personal de Bomberos solicitó la presencia de una cuadrilla de UTE para que cortara la energía eléctrica debido al alto riesgo que el siniestro presentaba. Así lo hizo personal del ente, provocando que miles personas se quedarán sin energía eléctrica, incluido el camping de AEBU, repleto de acampantes. La energía se restituyó sobre las 03:00 de la madrugada.

Eficaz y rápido procedimiento de Bomberos

Jorge Colman, encargado de la guardia del cuerpo de Bomberos de Piriápolis, explicó a semanariolaprensa.com lo sucedido. “Una señora llamó al cuerpo de Bomberos de Montevideo para comunicar que había un transformador prendido fuego. Nos avisaron y concurrimos al lugar comprobando que el mismo perdía mucho líquido, tipo ácido caliente y salía humo por lo que existía riesgo de incendio, pero no podíamos tirar agua porque son 15.000 volts y si se tira agua el bombero se electrocuta, afirmó Colman. Procedimos a llamar a UTE para que viniera al lugar y cortara la corriente eléctrica para eliminar el riesgo. “Son unas cuatro cuadras a la redonda que están sin energía eléctrica, pero ahora riesgo no hay y gracias a Dios no hay que lamentar víctimas ni lesionados” señaló.

“Hace 5 años que pedimos que lo saquen”

María D’angelo, vecina que vive a metros de donde está ubicado el transformador, visiblemente molesta y preocupada por la situación comentó a semanariolaprensa.com que desde hace 5 años le está pidiendo a UTE, mediante cartas firmadas por todos los vecinos y acompañadas con material fotográfico, que saquen ese aparato porque es cancerígeno y peligroso, prueba de ello es lo que nos toca vivir hoy donde había niños jugando ahí abajo y, sin embargo, la UTE dice que no es malo, que si lo queremos cambiar de lugar lo tienen que abonar los vecinos y sale mucho dinero, imposible de pagar. Hoy tenemos la prueba fehaciente que este transformador es muy peligroso, ya que esta noche muchos pasaron muy cerca del chorro del ácido y “se salvaron de milagro, pudo haber sido una tragedia” sentencia la vecina.

“Habiendo tanto terreno aquí en la cercanías, es inconcebible como UTE mantiene este transformador a pasos de un edificio. He enviado cartas a Maldonado, Montevideo, a todos lados, pero no hay forma. Es muy preocupante, tengo a mis nietos que viven aquí y están en un riesgo sanitario y de vida constante, advierte D’angelo, quien agrega, además, que “aunque es lo que menos me interesa, nos genera inconvenientes económicos, la presencia de ese transformador en la puerta devalúa la cotización de nuestros apartamentos”

D’Angelo resalta el trabajo de bomberos “estoy muy agradecida, se portaron muy bien, los llamamos y enseguida estaban acá” concluyó.

Una vez mas queda demostrado que el tendido eléctrico de UTE en todas partes es muy precario dejando en constante riesgo a los habitantes. Queda en evidencia que el ente estatal no está preparado para la demanda de la temporada como lo había asegurado uno de sus directores días atrás. Su infraestructura no condice con los avances de la tecnología, muchos menos con las tarifas que cobra, que resultan extremadamente onerosas para el servicio que brinda. O se pone a tiro con la época en que vivimos o de lo contrario tendrán que bajar los costos porque con precios del 2050 y un servicio del 1900, la cosa no camina.