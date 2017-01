Exhortan a no apoyarse en barandas de la rambla: Menor cayó al vacío y sufrió lesiones leves

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/accidente-rambla-portada.jpg

Un menor de 13 años de edad, sufrió lesiones leves al ceder una baranda de la rambla y caer al vacío en la playa de Piriápolis.

Ocurrió sobre la hora 23:00 del sábado 14 de enero de 2017 en Rambla de los Argentinos y Sanabria cuando un joven se apoyó en una baranda que se desprendió de la pilastra, cayendo al vacío. Sufrió lesiones de menor entidad, erosiones en brazos y piernas.

La madre del menor se comunicó con semanario La Prensa señalando que tras la caída, inmediatamente trasladaron a su hijo a la policlínica Mautone donde fue asistido. Felizmente, el joven se encuentra bien, dolorido lógicamente y con algunos machucones, pero bien, recuperándose en su casa.

Sobre el accidente, Graciela comentó que su hijo se apoyó en la baranda y ésta se salió de la pilastra cayendo al vacío de espaldas. Destacó que tuvo suerte de no golpear la cabeza contra un caño que pasa por el lugar, de lo contrario, la historia sería otra” sentenció la preocupada madre, que exhorta a la población a extremar cuidados y no apoyarse en las barandas, para que no le pase lo mismo a otras personas.

Fotos galería: Lesiones sufridas por el menor tras la caída en la rambla

