Este sábado en Pan de Azúcar clasificatoria para Mundial de Tango

Los interesados deben inscribirse, sin costo, para intervenir de esta instancia clasificatoria y ponerse en contacto para recibir las bases y condiciones a través del mailmaldonadotango@gmail.com .

La velada contará con la actuación de Cuarteto Atípico de Julio “ Yuyo” Delgado; la musicalización de la Dj Verónica Bares y la condución de Fernando Pirez.

La instancia de competición contará con jurado y veedor designados por la organización a nivel nacional que viajarán especialmente para la ocasión.

Organizan las maestras Silvia Passet y Lambarí Mendez y difunde Maldonado Tango.

El evento tiene el auspicio de TKB el designio, Villa Rosita y los premios de Eddy Bernas, Iriana González y El Rey del Mocasín.

Esta instancia llevará a los ganadores al Mundial de Tango de Argentina, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, del 14 al 28 de agosto.

Apoya Municipio de Pan de Azúcar, la Unidad de Descentralización de la dirección general de Cultura de la Intendencia de Maldonado y el Club Centro Progreso de Pan de Azúcar.