En Piriápolis no cabe un alfiler: El mejor día en lo que va de la temporada

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/portada-1.jpg

En Piriápolis y toda la franja costera, desde Solís a Punta Negra, no cabe un alfiler. Capacidad hotelera colmada; hasta una inmobiliaria afirmó no tener disponibilidad de casas. Sin duda, éste fin de semana, especialmente hoy sábado 7 de enero, ha sido el mejor día del verano en lo poco que va de la temporada y lo mucho que falta.

Las playas, todas, se vieron desbordadas de público que, empujado por el intenso calor, no dudó un instante en volcarse masivamente a disfrutar y refrescarse en un mar de ensueño.

Piriápolis, como hace mucho tiempo no ocurría, está desbordado de gente, llegando incluso a derivar turistas a otras localidades por estar la capacidad hotelera colmada. Pero no solamente los hoteles, una inmobiliaria confirmó a semanario La Prensa que hoy no tiene casas disponibles, está todo alquilado.

Los vehículos se cuentan por miles en todas las calles y estacionamientos, por lo que se recomienda precaución al circular.

Argentinos y uruguayos han llegado masivamente a Piriápolis, también hay paraguayos, brasileños y chilenos, entre otras nacionalidades que aún no han sido desglosadas.

