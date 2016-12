Divertido unipersonal de Américo Ruffo en Centro Progreso de Pan de Azúcar http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2014/07/ruffo.png La Compañía de arte antidramático “Madre hay una sola” presenta en el Club Centro Progreso de la ciudad de Pan de Azúcar “Ayy si mamita me viera”, obra unipersonal escrita, dirigida y actuada por Américo Ruffo. La función será el viernes 25 de julio a las 19:30 horas, con entrada gratuita. Una mirada reflexiva cargada de humor, ironía y absurdo al auténtico cambalache del siglo XXI donde se mezclan a fuego lento dentro del pelotero y fuera del horario de protección al menor, la liberación femenina, la mujer moderna, el consumismo, la redes sociales, los mitos uruguayos construidos en doscientos años de historia y derrumbados en novecientos segundos del presente; raíces y desvelos del neo uruguayo y una batería de eufemismo tan ilustrados como insolventes al son del vals de los quince. Texto: Américo Ruffo

Dirección: Américo Ruffo

Vestuario, Escenografía y Accesorios: Diego Silgueira

Iluminación y musicalización: Maol Villalba. Del autor: ganador de ocho menciones como letrista de carnaval.

2003- fue invitado por Luis Trochón a participar de la compañía de guionistas del mismo.

2005- Autor y actor de la obra “A puro cuento que tengo prisa”. 2010-2011- Autor y actor de la obra “La rebelión de los penes” con más de treinta presentaciones dentro del circuito cultural de Montevideo y Canelones (seleccionada para el día del patrimonio del año 2010 en el marco del homenaje del teatro nacional).

2010- Autor del espectáculo de carnaval “La tierra prometida” con dirección de Fernando Toja.

2012- Autor del espectáculo de carnaval “La variete” con dirección de Marianela Morena (docente de la E.M.A.D.) y dirección musical de Eduardo Pitufo Lombardo.

Integrante del grupo “Recital de cuentos propios” junto a los escritores Camilo Baraibar, Miguel Bardecio, Juan Gallinares, Ilen Juanbeltz y Augusto Andres.

Seleccionado por el MEC para el evento “Boliches en agosto”. Ha publicado más de 50 cuentos breves “los cuentos del tío Iraola”.

Autor de la obra de tango "20 poemas de amor y un tango desafinado" seleccionada para ser presentada en el marco del Dia del Patrimonio del presente año en el Hall central del Costa Urbana. Video de la obra en: https://db.tt/0ZRerS8D

