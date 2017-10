Día del Patrimonio: Atractiva propuesta en Piriápolis; colocarán 11 “Marcas del Patrimonio” además feria artesanal y espectáculos en plaza Artigas

Piriápolis se prepara para celebrar el Día del Patrimonio y lo hace con una atractiva propuesta para los días sábado 7 y domingo 8 de octubre. La actividad incluye feria artesanal, tango todo el día y espectáculos artísticos en plaza Artigas, además de un “Recorrido Patrimonial” donde se colocarán 11 “Marcas del Patrimonio” en distintos puntos de la ciudad.

Las actividades son abiertas a todo público y el punto de encuentro es la sede de Fomento y Turismo (Rambla y Armenia) a la hora 09:00 de este sábado 7 de octubre. Se ofrecerá “cofee-break”. Pueden inscribirse en Casa de la Cultura, Tel: 44325931. El recorrido del sábado será urbano y se puede hacer caminando, en automóvil , o en el ómnibus que los organizadores pondrán a disposición de los asistentes. Habrá dos turnos, en la mañana de 09:00 a 13:00 y el vespertino de 14:00 a 18:00. El paseo del domingo, es semiurbano y rural, y comprende sitios como la Quebrada del Castillo y la ex cantera del cerro Pan de Azúcar.

La actividad es organizada en conjunto por la Asociación de Fomento y Turismo y el Municipio de Piriápolis y cuenta con el apoyo de la Intendencia de Maldonado, librería El Estudiante, empresa Guscapar y el Argentino Hotel de Piriápolis.

Semanario La Prensa habló con el presidente de Fomento y Turismo, Víctor Petrissans, quien aporta detalles de la novedosa iniciativa que busca repetir el éxito del año anterior.

“La primera experiencia la tuvimos el año pasado y anduvo muy bien, la gente de Piriápolis respondió y este año, el Día del Patrimonio tiene como tema los 100 años de La Cumparsita y ya está todo el programa diseñado para los días sábado 7 y domingo 8 de octubre” comenzaba diciendo Petrissans.

“El sábado la jornada comienza a la hora 09:00, siendo el punto de partida la Asociación de Fomento y Turismo, desde donde se recorrerán algunos puntos que son bastantes desconocidos en Piriápolis. En cada lugar que vamos a visitar se va a colocar una marca, una placa de 1 metro de ancho por 65 cm. de alto, de chapa con borde de madera, que tendrá impresa la foto del lugar y una breve reseña de lo que es. Como ejemplo, uno de los lugares incluidos es el Paseo de la Pasiva, que la mayoría conoce como tal, pero que originalmente fueron los baños del viejo hotel. La idea es que la gente que venga a Piriápolis sepa que no fue siempre eso, sino hubo otra cosa” explicó el presidente de Fomento y Turismo.

“Vamos a recorrer la Colonia Escolar, Paseo de la Pasiva, Estación de tren, vamos a ir al hotel Colón, que por primera vez se abre al público, al Puerto de Piriápolis, al hotel Select, que era el viejo hotel Miramar, y fue creado por Piria para la clase media, ya que los otros hoteles eran muy costosos. En todos estos lugares se colocará la “Marca del Patrimonio”, son once marcas y en los próximos días, en cada una de ellas se colocará una especie de código QR donde los visitantes, a través de dispositivos móviles, tablets y computadoras, podrán obtener mas datos, una información mas detallada de cada lugar” señaló Petrissans.

“El paseo se puede hacer caminando, en auto, o en el ómnibus que nos brinda la empresa Guscapar, como lo hizo el año pasado”

Feria de artesanos y espectáculo en plaza Artigas

Petrissans informó que en forma paralela al “Recorrido Patrimonial”, el sabado, desde la hora 10:00, en plaza Artigas se instalará una feria de artesanos. Hay al menos, 30 artesanos confirmados. Van a estar todo el día y durante toda la jornada se escuchará música de tango, celebrando los 100 años de La Cumparsita.

Cerca de la hora 17:30, vamos a tener un espectáculo de tango en la plaza Artigas, con la actuación del grupo de Maldonado “Randolfo Trío” que es muy bueno. Una niña de 5 años va a tocar La Cumparsita, tendremos un cantante de tango y parejas de baile. La idea es que en determinado momento, estas parejas, rompan filas y saquen a la gente a bailar y así hacer una fiesta de pueblo.

Jornada del domingo: El Piriápolis Agroindustrial

El domingo la jornada comienza a la hora 09:30 y la propuesta es conocer el Piriápolis Agroindustrial enmarcado en los años de La Cumparsita. El recorrido incluye la Calera de Sarubbi , que en las últimas horas, cuando estaban limpiando el lugar se halló un profundo pozo. La Quebrada del Castillo, en el cerro Pan de Azúcar vamos a subir a lo que era la cantera de Piria, donde está el Mirador.

La idea de Fomento y Turismo y del Municipio es que la gente conozca Piriápolis, no solamente su playa, sino el Piriápolis por dentro, de la rambla para arriba, Piriápolis tiene vida, sentenció Petrissans. Los turistas a veces eso no lo ven y tampoco nosotros nos esforzamos para que lo vean. Por eso nosotros terminamos los afiches diciendo “Todos por un Piriápolis participativo”. Ese sería el slogan de esta doble jornada del Patrimonio.

Petrissans destacó el trabajo del Prof. Gastón Goicoechea, Verónica Guerra, Fernando Fernández, el concejal Carlos Mëndez, Prof. Pablo Reborido, Nicolás Barla, quienes han dedicado muchísimas horas a armar y diseñar esta propuesta. Gracias a ellos hemos aprendido muchísimo de la historia de Piriápolis, subrayó el presidente de Fomento y Turismo.

Programación

En el marco del “Día del Patrimonio” que se celebra este fin de semana en nuestro país, la Asociación de Fomento y Turismo y el Municipio de Piriápolis, colocarán 11 “Marcas del Patrimonio” buscando ponen en valor sitios históricos, algunos desconocidos, del balneario. Se invita a la población a participar de la propuesta.

Reseña del “Recorrido Patrimonial”

La Asociación de Fomento y Turismo, trabajando con el Municipio de Piriápolis, pondrá en valor histórico varios sitios instalando carteles con imágenes e información histórica. También repetirá el Recorrido del Patrimonio, donde se podrá acceder a lugares como el Salón Comedor de la Colonia de Vacaciones, el Hotel Colón, el Hotel Select y las Quebradas del Castillo, entre otros.

Son once “Marcas del Patrimonio”, es decir, once carteles que señalarán varios lugares históricos de Piriápolis, muchos de ellos no reconocidos hasta ahora. Tendrán una foto histórica y una breve info explicativa. Diseñados por Nicolás Barla, de Imprenta “El Estudiante”, fueron ideados por Fomento y Turismo, con la colaboración y aportes de Gastón Goicoechea, Fernando Fernández y Pablo Reborido, y serán colocados por personal del Municipio de Piriápolis, con el objeto de enriquecer la oferta turística e histórica del balneario, poniendo en valor varios lugares que se desconoce su valor histórico, como la Prefectura (ex Estación de Trenes), el Hotel Colón (residencia de Arturo Piria), el Hotel Select (hotel hecho por Piria para la clase media, y actualmente el más antiguo de su tipo en nuestra Costa Este), y las Quebradas (antigua Guardia Militar del s. XVIII y “Central” del Establecimiento Agronómico “Piriápolis” en 1890).

El éxito del año anterior, ha impulsado a la Asociación de Fomento y Turismo de Piriápolis, con el apoyo y la coordinación del Municipio de Piriápolis, a reiterar el recorrido en lugares históricos para el Día del Patrimonio.

Este año, con la consigna de la Cumparsita, será “PIRIÁPOLIS EN 1917” (en referencia a la fecha en que se presentó esta reconocida melodía), haciendo un viaje en el tiempo al Piriápolis de ese año.

Se harán dos recorridos diferentes, uno el sábado (urbano) y otro el domingo (semiurbano y rural). Cada uno será iniciado con una presentación con imágenes a cargo del Prof. Gastón Goicoechea, ambientada en dos lugares únicos e inaccesibles en otras oportunidades, el lujoso Salón Comedor de la Colonia de Vacaciones, exHotel Piriápolis (sábado) y las antiquísimas Quebradas, la construcción más antigua de la zona, de origen colonial (domingo), en donde los asistentes al recorrido serán invitados con un café y galletitas.

Luego se haría el recorrido (a pie y en ómnibus), que estará a cargo de guías profesionales, y del investigador histórico Fernando Fernández (autor y director del film “La Cuestión de la Cruz”). Se destaca visitar lugares privados, que durante el resto del año no son accesibles al público, como el Hotel Colón, Hotel Select y Quebradas del Castillo.

El Recorrido del Patrimonio comienza en la Sede de la Asociación de Fomento y Turismo. Sería el siguiente:

SÁBADO 7 DE OCTUBRE “PIRIAPOLIS TURÍSTICO”

Recorrido Matutino (9.00 a 13.00 hs.), o Recorrido Vespertino (14.00 a 17.00 hs.)

Colonia de Vacaciones (charla-café con el Prof. Gastón Goicoechea).

Recorrida con guías profesionales.

Paseo de la Pasiva (ex Casillas de Baños)

Rambla de los Argentinos

Prefectura (ex Estación de trenes)

Puerto

Hotel Colón (antigua residencia de Arturo Piria)

Hotel Select (antiguo Hotel Miramar, primer hotel de clase media)

Plaza Artigas

DOMINGO 8 DE OCTUBRE “PIRIÁPOLIS AGROINDUSTRIAL”

Único recorrido Matutino (9.00 a 13.00 hs.)

Quebradas del Castillo (charla-café con el Prof. Gastón Goicoechea)

Recorrida con el Investigador Histórico Fernando Fernández.

Visita exterior e interior de las Quebradas.

Reserva de Fauna (visita por lugares históricos de la antigua Cantera y de los Talleres de Piria).

Pueblo Obrero (pasada por el antiguo pozo de agua y bomba de OSE, señalados con Marcas del Patrimonio).

Antigua Calera (esquina de Piria y Reconquista).

Prof. Gastón Goicoechea