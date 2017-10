Devolución de viáticos: Vázquez firma hoy lo que Morales empezó en Piriápolis hace 4 años

El presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez, firma este lunes en el Consejo de Ministros el decreto que obliga a los jerarcas de la administración central a rendir los viáticos de las misiones oficiales al exterior del país y, si hubiera monto sobrante, la devolución de los mismos en un plazo no mayor a los diez días desde el retorno al país.

La medida del mandatario, que no es mas que una consecuencia del caso Sendic (ex vicepresidente de la República que renunció al verse envuelto en un escándalo de corrupción), nos recuerda lo ocurrido en Piriápolis hace 4 años cuando la ex concejala y alcaldesa, Marcela Morales, en un gran gesto de honestidad, no necesitó de un decreto presidencial para hacer lo que correspondía, devolver el dinero sobrante de un viático que se le había asignado para viajar a Argentina.

Semanario La Prensa destacó e hizo público el hecho que tuvo amplias repercusiones, incluso negativas para la protagonista ya que sus compañeros concejales que habían realizado el viaje, se ofendieron y le retiraron el saludo.

Corría el mes de octubre del año 2013 y Marcela Morales, en ese entonces, concejala suplente del Municipio de Piriápolis integró, junto a otros dos compañeros del concejo, una delegación que viajó a Córdoba con el fin de promocionar el balneario. El concejo votó 15.000 pesos de viático para cada concejal. Por algún motivo, cuando fueron a cobrar les dieron 18.000 pesos uruguayos a cada uno y tras los 4 días de estadía, la concejala Morales gastó $U 10.047, teniendo un sobrante de $ 7.953, dinero que fue reintegrado al municipio.

El gesto de Morales cayó como un balde de agua fría en los concejales que viajaron, entre ellos, el hoy edil departamental frenteamplista, Federico Guerra, que no tenían previsto devolver el sobrante y sin embargo, al conocerse la actitud de Morales, ambos aparecieron en el concejo con un sobre que se presume tenía dinero en su interior. Nunca se supo cuanto devolvieron.

Tras el hecho, increíblemente, los concejales retiraron el saludo a la compañera Marcela Morales.

Decreto que firmará hoy el Presidente Vázquez

El decreto que firmará este lunes 9 de octubre el Dr. Tabaré Vázquez, abarca al presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario de la Presidencia, ministros y subsecretarios, director y subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), director y quien cumple funciones de subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, la dirección general de la Presidencia, directores generales de secretaría, directores de unidades ejecutoras, titulares de cargos del escalafón Q y todos aquellos cargos o funciones en el mismo nivel jerárquico y de sueldo en la Administración Central.

El viaje será acreditado con fotocopia del pasaporte, tickets aéreos o de embarque y alojamientos.

La Contaduría General de la Nación redactará un instructivo para rendir los gastos. Finalmente, el decreto exhorta a las autoridades de los entes autónomos y servicios descentralizados a la adopción de estas disposiciones.

“El presidente de la República quiso dar una señal de austeridad y de transparencia que creemos que la sociedad necesita ver”, sostuvo el prosecretario Juan Andrés Roballo, en alusión al decreto que obliga a jerarcas a devolver el sobrante de viáticos por concepto de misiones oficiales al exterior. Si los viáticos no son devueltos se retendrá el sueldo hasta que se confirme la rendición.