Cruce peligroso: “Manifestación pacífica, pero todo tiene un límite” advirtió Cedrés

Vecinos se movilizaron éste viernes en la intersección de Rutas 37 y 93 en reclamo de res puestas y soluciones definitivas para que ese cruce ya no sea mas peligroso. “Manifestación pacífica, pero todo tiene un límite” advirtió Carlos Cedrés, anunciando que si se mantiene el silencio de parte de las autoridades, las movilizaciones serán cada vez mas fuertes.

Como estaba previsto, próximo a la hora 19:30 de éste viernes 12 de enero, un grupo de vecinos, en su mayoría de Pan de Azúcar, encabezados por el diacono Carlos Cedrés, se manifestó pacíficamente exigiendo al ministerio de Transporte y Obras Públicas respuestas y soluciones concretas y definitivas para el tristemente célebre cruce peligroso, eterno testigo de muerte y tragedia en la ruta.

Durante la movilización, en la que estuvo presente el diputado Germán Cardoso, se leyó una proclama y varias adhesiones que llegaron desde distintos puntos del departamento y de la zona oeste, mientras se entregaban volantes a los conductores con las consignas del reclamo.

Se busca esencialmente una solución de fondo para el cruce peligroso que pasa por diseñar un circuito vial que evite el encuentro de los vehículos que circulan por Interbalnearia con los que lo hacen por Ruta 37, de tal forma que no exista posibilidad de colisión haciendo, además, mas fluido y ágil el tránsito en cada una de las rutas.

Para eso hay tres alternativas: Un pasaje en altura ya sea elevando la Ruta Interbalnearia (93) o la Ruta 37 o de lo contrario, otra opción que no estaría descartada como trascendió en algún momento por el oleoducto de Ancap que pasa por el lugar, es un túnel subterráneo por Ruta 37.

La tercera opción planteada por los técnicos del ministerio que no está del todo claro su funcionamiento, es hacer una ruta alternativa que una Ruta 37 con el intercambiador de Ruta 9. Esta opción requiere expropiación de tierras, por lo tanto, será necesario hacer un estudio pormenorizado de costos para saber si es viable y si se justifica la erogación.

Carlos Cedrés, diacono de la ciudad, vocero de los vecinos, brindó declaraciones a la prensa haciendo referencia a la posibilidad de un semáforo, indicando que hay contradicciones de parte de las autoridades ya que en un principio se dijo que no era viable porque la Interbalnearia es una vía rápida pero, sin embargo, con la instalación del radar, se hizo una vía de circulación mas lenta.

Por otra parte, Cedrés señaló que la circulación lenta por Interbalnearia “también constituye un problema porque a menor velocidad mas autos se amontonan esperando cruzar. El fin de semana pasado había una cola de 1,5 kilómetros de autos esperando pasar por el cruce”comentó el vecino.

Cedrés afirmó que un puente sería la solución ideal. El tema es que nosotros no podemos hacerlo, es competencia del ministerio que tiene los recursos y la infraestructura para hacerlo. Son tres alternativas, pero seguimos esperando que el ministerio se decida por una de ellas. Pedimos un semáforo provisorio para frenar esto y manifestaron que no se podía por distintos motivos, para mi si no hacen algo que pare el tránsito de Interbalnearia, nosotros no vamos a pasar nunca”sostuvo el diacono.

“Lo que nosotros pedimos es que todas esas familias que vienen desde Piriápolis a Pan de Azúcar o a Minas, puedan pasar tranquilas por el cruce y no con ese temor que tenemos hoy, donde si ocurre un problema, si no miramos bien, quedamos envueltos en las ruedas de los otros autos”

“Pido al ministro, al presidente de la República, a todo el Poder Ejecutivo, que se manifiesten con la ciudadanía y digan cuando van a comenzar a hacer algo para ver si realmente podemos esperarlo o seguimos haciendo cosas para parar el tránsito que de alguna manera van a ser cada vez mas fuertes porque, pacíficamente, todo tiene un limite. Si no hay respuestas veremos que sigue. Estoy en esto porque pienso que cada ciudadano tiene el derecho de pedir por la vida de los demás y esto es así, si no hacemos algo, si no ven algo no se va a hacer nada, estamos pensando en eso porque no nos han dado respuesta” advirtió el vecino.

“Quizás Antía, el alcalde de Pan de Azúcar, los concejales, estén tratando algo con el ministerio pero, hasta ahora, está todo en silencio y hasta que no se sepa algo vamos a seguir interrumpiendo porque es lo único que podemos hacer como ciudadanos. Estamos pensando volver a la ruta en febrero o marzo” adelantó Cedrés.

“Toda la ciudadanía está preocupada por esto, quizás hoy hay poca gente porque unos están para Maldonado, otros tienen miedo a mostrarse, pero los que damos la cara representamos a todos los ciudadanos que están con el mismo problema que nosotros, con el mismo dolor, temor y los que sufren las mismas consecuencias de los accidentes”

“En la movilización estamos entregando boletines con lo que pedimos. Hemos recibido adhesiones de Cultura, de Brio. Solís, Bella Vista, de algunas familias de Piriápolis” concluyó el vecino.

Semanario La Prensa – Publicado 14/01/2017 hora 09:29

Fotos semanario La Prensa

