Convocan a vecinos y comerciantes a colaborar con la restauración y pintura del “Tren de Piria”

http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2017/01/tren-de-piria-portada.jpg

Lanzan campaña para restaurar y pintar la locomotora conocida como el “Tren de Piria” que recientemente fue reubicada en el predio del liceo y el municipio de Piriápolis está generando un prolijo espacio de esparcimiento instalando bancos y ampliando el adoquinado.

Convocan a vecinos, herreros, metalúrgicos, chapistas, barracas y comerciantes en general que estén dispuestos a colaborar con la restauración y pintura de la locomotora conocida como “Tren de Piria”, que días atrás fue reubicada en el predio del liceo, espacio que además está siendo mejorado por el Municipio de Piriápolis. Así lo informó a semanario La Prensa el Prof. José Luis Chifflet, integrante de la comisión directiva de AFEPI – Asociación de Ferromodelistas de Piriápolis, quien no ocultó su malestar por el daño que se le ha ocasionado a la locomotora con las pintadas de grafitis.

“AFEPI es una institución que pretende preservar la historia del lugar y tuvimos la suerte de conseguir un ícono, no es la de Piria, pero la representa, que es la máquina y vagón de trocha angosta que se acaba de reubicar en el predio del liceo. Además, en el museo que gestiona AFEPI, tenemos un vagón inglés y otros vagones de otras características donde hemos hecho un símil de una estación de campaña y donde atendemos y recibimos al turismo” señalaba Chifflet.

“Nuestra idea de no cercar la parte frontal donde esta la locomotora es para que la gente tenga contacto permanente e interacción con el pasado. Nos ha ido muy mal con esa idea porque apareció la conducta deleznable de la juventud que en lugar de preservar las cosas, como se hace en todo el mundo, las destruyen y está lleno de grafitis como una manifestación de una pseudo cultura ciudadana rara en lugar de acercarse y echarle una mano a la conservación” sentenció el directivo de AFEPI.

“Que la gurisada no sea tan estúpida y en vez de ensuciar, se dedique a ayudar para conservar este lugar. Días atrás saltaron el alambrado del museo y enchastraron las chapas de la estación con esos skate y toda la payasada, no sé, no lo comprendo, porque además es agresión a la propiedad privada” sostuvo Chifflet.

Espacio de esparcimiento

“De todas maneras, una vez mas la Intendencia nos extiende una mano y los resultados están a la vista. Hemos sacado un tronco que teníamos otro destino pero por razones de tiempo se echó a perder y hubo que eliminarlo y en este momento se está haciendo una especie de parque, donde pretendemos extender el adoquinado, instalar mas bancos, y agregar alguna mesa para que los turistas tengan un espacio de esparcimiento en familia”

“Aquí es donde tendríamos que pedir a las autoridades del liceo que tengan cierta precaución. No estamos creándole un parque, o el “trencito feliz” como le dicen los gurises, ni nada por el estilo, es un monumento histórico, está al borde de lo que se podía llamar patrimonial, es una locomotora de 1912, se preservó en el tiempo, y ahora cae en manos de una generación y se destruye”

“No obstante todo esto, estamos muy contentos, y cuando hablo en plural me refiero a Miguel Angel Cardozo, los hermanos Martínez, Jorge Céspedes, todos los que integramos ésta comisión y algún otro vecino que me estoy olvidando, porque estamos logrando conservar éste lugar” indicó Chifflet.

Campaña para restaurar y pintar la locomotora

“Una vez mas agradecer a todos los que están colaborando con esta propuesta y desde ya dejamos instalada la oferta para quienes quieran apoyar. La idea es reparar y pintar la locomotora, dejarla lo mas presentable posible, que sea un motivo de orgullo para todos y para eso es necesario hacerle el chapeado, soldaduras y después pintarla” ” comentó Chifflet, que convocó a todos los vecinos que puedan dar a una mano a que se acerquen. El profesor señaló que las barracas siempre han colaborado y

Museo ferroviario abierto al público con visitas guiadas

El directivo de AFEPI señaló que el museo estará abierto de viernes a domingo, en el horario de 16 a 21 horas. La idea es realizar cuatro recorridos completos de unas 30 personas cada uno. El paseo es gratuito, sin embargo, tenemos una alcancía para que la gente pueda colaborar económicamente ya que el costo de funcionamiento es muy alto (agua, luz, mantenimiento) y AFEPI no tiene ingresos, mas que lo que se recibe por esa alcancía.

This slideshow requires JavaScript.