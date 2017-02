“Contribución sí, abuso no”: Hoy marcha y caceroleo en Piriápolis; desde las 21:00 en la rambla

Con la consigna “Contribución sí, abuso no”, se realiza ésta noche en Piriápolis la marcha y caceroleo en rechazo al considerado, en algunas zonas, abusivo aumento de las contribuciones y al impuesto a las cámaras de videovigilancia dispuesto por la Intendencia de Maldonado. La movilización ésta prevista para la hora 21:00 de éste martes 31 de enero partiendo desde Rambla y Armenia (frente al Argentino Hotel) hasta la rotonda de Av. Piria. Vecinos de Solís confirmaron su apoyo y presencia en la marcha.

“El objetivo de la movilización no es sólo el desahogo de la gente, sino a partir de ahí hacer contactos para iniciar acciones de tipo legal que nos puedan amparar” aseguró Miguel Longo, integrante del grupo de vecinos que impulsan la marcha.

Señaló que la marcha “es apartidaria, no responde a banderas políticas y aclaró que “no se promueve el no pago de la contribución, esa no es la consigna de la movilización” enfatizó Longo.

“Mazazo a la población”

“Bajo el manto que se pone justicia tributaria gravando los padrones de la faja costera que, obviamente, han subido de valor, pero con ese enunciado se aplica un mazazo a la población y en definitiva terminan pagando mas los que menos tienen”

“No estamos tocando de oído, sino tenemos casos concretos de mujeres que viven de la limpieza y con mucho esfuerzo y dificultades se han hecho su casita y ahora tendrán que pagar 12.000 pesos de contribución cuando ganan 150 pesos la hora” sostuvo Longo.

“No es como se dice que el aumento es sólo para la faja costera que eso sería correcto, porque repito, somos conscientes que la propiedad ha aumentado mucho su valor y que no se paga con relación a ello. Pero esto va mucho mas allá de eso. Va a pagar mas el que tiene menos” insistió el vecino.

Cámaras de videovigilancia adicional malicioso

El tema de las cámaras de videovigilancia, en realidad no es una tasa, sino un adicional que la Intendencia de Maldonado introdujo maliciosamente.

“Porque si lo aplicaban como tasa, tiene que pasar por la Junta Departamental y allí se iba a producir un debate, sin duda, donde iban a tener que explicar porque las cámaras cuestan mas que las que contrata el ministerio del Interior, y porque no se coordinó con ésta cartera. Entonces lo pusieron como un adicional a partir del Ejecutivo departamental, sin pasar por la Junta” explicó Longo.

“Hay situaciones muy injustas, y es producto de un gran desorden donde no hay criterios de justicia tributaria y repito, van a terminar pagando mas los que tienen menos”