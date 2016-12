Concejo de Solís aprueba ayuda económica a familia damnificada por incendio; bancada del FA no acompañó; concejalas fundamentan el voto

Las concejalas frenteamplistas Cristina González y Luz María Espinosa no acompañaron la moción presentada en el concejo de Solís Grande para ayudar económicamente a una familia damnificada tras un incendio en su vivienda. Los nacionalistas Palomino, Casanova y el alcalde, Hernán Ciganda, votaron a favor y en consecuencia la familia Mas Martínez recibirá $U 20.000 (pesos uruguayos veinte mil).

La bancada del Frente Amplio fundamentó su voto negativo, expresando que “…no es una familia que esté en una situación carenciada económicamente por lo que no corresponde que el Municipio le esté brindando una suma de dinero dado que hay otras familias que están en peores condiciones; y no necesariamente el Municipio debe ayudar cuando existe un hecho desgraciado, sino que se debe ayudar cuando la gente está realmente carenciada”

Publicamos a continuación la resolución del concejo municipal de Solís Grande sobre este tema.

(sic) Resolución: El Cuerpo del Municipio de Solís Grande aprueba colaborar con la familia Mas Martínez, con la suma de dinero valor $20.000, a los efectos de solventar en cierta forma las pérdidas que han sufrido producto del incendio. Se estipula realizar la colaboración en dos etapas de $10.000 cada una. Votan por el sí los Sres. Nario Palomino, Sergio Casanova y Hernán Ciganda. Votan negativamente la Sra. Concejala Luz María Espinosa y la Sra. Cristina González por entender que si bien a la familia le sucedió un hecho desgraciado que a nadie le gusta que le pase y donde todo el mundo tiene que estar para apoyar, consideran que (por la información con la cual se cuenta) no es una familia que esté en una situación carenciada económicamente por lo que no corresponde que el Municipio le esté brindando una suma de dinero dado que hay otras familias que están en peores condiciones; y no necesariamente el Municipio debe ayudar cuando existe un hecho desgraciado, sino que se debe ayudar cuando la gente está realmente carenciada. El Sr. Concejal Nario Palomino fundamenta su voto porque entiende que la obligación del Municipio es estar en los momentos difícil de los ciudadanos del Municipio; y en este momento, el cual es grave porque tanto el padre como el hijo se podrían haber quemado y a los cuales no les quedó nada y que por simplemente tener otra propiedad muy modesta pero prolija; que está a kilómetros del lugar donde trabaja, es que considera que el Municipio no puede estar ajeno de ninguna manera; dado que en estas cosas hoy estamos por esa familia y mañana podemos estarlo por otra. No se puede votar solo cuando le queremos dar a una familia una frazada y un plato de comida, es por lo expuesto que entiende que se debe estar por encima y un gesto de grandeza no es bajar la gente a la miseria para después darles un plato de comida. Se vota. Por la afirmativa. Se aprueba por mayoría de Presentes.