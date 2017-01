Chilenas indignadas: Taxi cotizó un precio y les terminó cobrando $ 600 pesos de Piriápolis a Las Flores

Dos turistas chilenas no ocultaron su malestar e indignación por una situación vivida la noche del sábado 31 de diciembre sobre las 21:30, cuando un taxi les cotizó un precio (350 pesos), y finalmente le terminó cobrando 600 pesos por un viaje de 9 kilómetros, trayecto Piriápolis – Brio. Las Flores.

Las mujeres viajaron a Brio. Las Flores para cenar y recibir el año nuevo en el restaurante La Cueva del Sapo.

El operador gastronómico contó lo sucedido a semanario La Prensa preocupado porque “así es como se corre al turismo”, señaló.

Las mujeres habían participado en noviembre del Congreso de Biodanza, quedando enamoradas de Piriápolis, prometiendo repetir la visita, que se concretó en los últimos días.

Al llegar a la Terminal de Piriápolis tomaron un taxi que las llevó al hotel (en Rambla casi Sierra) y en ese momento consultaron al chofer cuanto les cobraba por un viaje a Brio. Las Flores. 600 pesos fue la cotización, oferta que las turistas desestimaron.

Mas tarde llamaron al Taxi Terminal (4432 2760) y preguntaron cuanto les costaba el viaje a Las Flores: 350 pesos respondieron desde el otro lado del teléfono, según relata el gastronómico, testigo de lo ocurrido.

Las mujeres contrataron el servicio. El taxi las pasó a buscar por el hotel y emprendieron el viaje a Las Flores. Al llegar al restaurante, el propietario notó que demoraban en bajar, por lo que se acercó para ver que pasaba, momento en que las turistas le comentan: “Me dijeron que me iba costar 350 y me está cobrando 600 pesos, nos están robando” sentenció una de las mujeres, visiblemente molesta e incómoda con la situación.

El chofer del taxi, responde: “No la estoy robando, señora, le estoy cobrando lo que marcan las fichas”. El propietario intervino, comentándole al taxista que no era correcto lo que hacía ya que estaba dañando la imagen de todo el destino turístico.

Sea lo que fuere, por mas que ese precio sea el que marcaban las fichas, lo cierto es que 600 pesos por un viaje de 9 Km., 10 Km. si contamos el punto de partida del taxi, es un precio realmente excesivo. A razón de 60 pesos el kilómetro, mas aún si lo comparamos con lo que sucedió días atrás en Punta del Este.

Recientemente un artículo de Clarín de Buenos Aires, que levanta FM Gente, señala que una periodista de ese medio, pagó 1.056 pesos uruguayos por un viaje en taxi desde el Aeropuerto de Laguna del Sauce hasta el centro de Punta del Este. Se trata de un recorrido de unos 25 Km.

Aplicando matemática simple, de acuerdo a la tarifa del principal balneario uruguayo, que cuenta con coches de alta gama, un recorrido de 10 Km. se tendría que cobrar en el entorno de los 400 pesos uruguayos.

Conclusión, tenemos taxis mas caros que Punta del Este.

Si bien no se puede comparar este precio con el que cobraría un servicio Uber, porque la empresa no opera en Maldonado, si se puede hacer una estimación de acuerdo a los precios que maneja con respecto a la tarifa de taxi, donde un viaje normalmente cuesta la mitad. En este caso, un servicio Uber no alcanzaría los 300 pesos uruguayos.

Para reflexionar…

Semanario La Prensa – Publicado 3/01/17 hora 02:45

