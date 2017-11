Centro Regional UTU “Los Arrayanes”

4.500 m2 al servicio de una educación que abre puertas al futuro

Escribe: Princesa Arévalo

En un aparte de la recorrida conversamos con el Director General de UTU, Wilson Netto, en estos términos:

“Solamente la nave central de lo que se esta construyendo son 4.500 m2, después debemos incluir lo que ya existe y los galpones vinculados a las construcciones navales y a la parte agroforestal.

La inversión del edificio es de los 4.500.000 U$S y es el primer centro regional del país en el marco de la educación publica que va a tener un alojamiento para 100 personas que en la semana va a ser utilizado por los estudiantes y los fines de semana va a estar destinado a encuentros y talleres para la formación de docentes y distintos técnicos. Va a tener además una sala de teleconferencias al igual que 25 escuelas mas de todo el país, se va a permitir un encuentro de importancia de estudiantes y docentes de distintas áreas. Hemos puesto énfasis no solo en la construcción sino también en los cursos que allí se van a desarrollar que apuntan al área de recursos naturales, el medio ambiente, las energías alternativas, todo lo que científicamente y tecnológicamente es necesario acercar para continuar haciendo uso de los recursos naturales pero en un modelo sustentable. Las áreas de informática, de instrumentación, de control, de monitoreo ambiental y de las energías alternativas van a contar con lo último en equipamiento y van a permitir de esa manera acercarse a cientos y cientos de jóvenes de distintos lugares del país. Hoy tenemos pocos estudiantes porque al estar en obras hemos tomado con precaución las inscripciones, pero ya tenemos nuevos cursos que no tenía esta zona del país que se están desarrollando y que en corto tiempo, es decir en tres o cuatro años, cuando empecemos a tener egresos de este nivel de formación vamos a estar en condiciones de ver el impacto que tiene en la transformación de nuestro propio territorio. Agregar conocimiento es agregar ciencia y tecnología a distintos perfiles profesionales que el país a entendido que en el núcleo de sus sectores deben desarrollarse.

Al ver tanta inversión en este centro le preguntamos a Netto sobre las carencias de centros educativos como la Escuela Técnica de Pan de Azúcar que hoy lucha por el saneamiento y que además presenta varios problemas edilicios y sanitarios que el Consejo de Participación trató de solucionar, esto fue lo que contestó:

Nosotros tenemos 121 centros educativos, venimos trabajando en mantenimiento con ellos desde el 2005, hay distintos niveles de avance en cada uno de ellos, no deberían existir dificultades de esas características, yo recuerdo que en la escuela de San Carlos hubo problemas así, pero fue porque no se respetaron los protocolos de mantenimiento que estaban aprobados, faltó responsabilidad de gestión local. En Pan de Azúcar tenemos una escuela que viene gradualmente creciendo en cursos de mayor envergadura, tenemos que seguir trabajando en la parte de infraestructura que acompañe la calidad de esos cursos, en una escuela que prácticamente tenia educación básica y algunos componentes básicos de formación en oficios y realmente se ha ido transformando y hoy cuenta con cursos de mayor formación científica o tecnológica, eso requiere una mayor readecuación de los talleres y laboratorios pero problemas tan serios de infraestructura no debería tener en función del tratamiento que se le ha dado al conjunto de los centros de UTU. Si hay una problemática en particular me gustaría conocerla para poder estudiar que fue lo que se hizo al respecto o que no se hizo pero la cuota es bien clara, los espacios han estado a lo largo de este tiempo, en los 121 centros de los que se dispone pero en la misma manera que muchos han superado dificultades tendríamos que ver porque este en particular no lo ha logrado hacer.

Para finalizar les ponemos en conocimiento de la amplia y novedosa oferta educativa del Centro Regional “LOS ARRAYANES” donde se puede elegir entre los siguientes cursos:

Bachillerato en Informática, Bachiller en Guardaparques, Bachiller Agrario, Operario especializado en la construcción de embarcaciones, Bachiller Profesional en la construcción de embarcaciones, Operario calificado en el área forestal, a partir del año 2013 se comenzará con los cursos de nivel terciario, tecnicaturas en el área de Guardaparques, de energías renovables, bio construcción, acuicultura y mas. Los departamentos que ahí se van a instalar están en el área forestal, en el área de la información, de recursos naturales que son los sectores que en este lugar del pais la Universidad del Trabajo pretende desarrollar.