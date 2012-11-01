Automovilismo: Gran Premio de Piriápolis 10 y 11 de noviembre; horarios completos

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Leonardo Rodríguez en Fórmula Vee y Pablo Ríos en Superescarabajos serán los pilotos locales que estarán en el callejero del balneario

El próximo fin de semana llegan nuevamente a Piriápolis la pasión del automovilismo con los campeonatos de pista de AUVO.

La 9ª fecha, considerada por los pilotos como la mas atractiva de la temporada, se realizará en el callejero del balneario, circuito Asdrúbal “Pocho” Fontes, del  9 al 11 de noviembre, con actividad en pista los días sábado 10 y domingo 11.

Las categorías que competirán son Fórmula Vee, Superescarabajos, Turismo Libre y Superturismo, además de la recientemente inaugurada Fórmula 4, que tendrá en Piriápolis su 8ª fecha.


Sin Pomés, pero con Rodrigo Zeballos

Tras la confirmación de Wilfredo “Quique” Pomés de no competir en el callejero de Piriápolis por problemas personales y deportivos, es un hecho la participación de Rodrigo “oco” Zeballos en el Gol del piriapolense para la 9ª fecha.

Leonardo Rodríguez y Pablo Ríos serán los pilotos locales

El piloto de Superescarabajos, Pablo Ríos con el coche Nº 89  y Leonardo Rodríguez, flamante piloto de la Fórmula Vee con el monoposto Nº 57, serán los pilotos locales que recibirán el aliento del público local.

HORARIOS DE LA COMPETENCIA.-

VIERNES 09/11/12

HORARIO DE ENTRADA A PARQUE CERRADO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA

UBICACIÓN: PARQUE CERRADO, CIRCUITO CALLEJERO DE PIRIAPOLIS

10.00 A 12.00      HORAS    INGRESO A BOXES CATEGORÍAS FÓRMULA VEE Y FÓRMULA 4 URUGUAYA

12.00 A 14.00      HORAS    INGRESO A BOXES CATEGORÍA SUPERESCARABAJOS

15:00 A 17:00      HORAS    INGRESO A BOXES CATEGORÍA TURISMO LIBRE

17:00 A 19:00      HORAS    INGRESO A BOXES CATEGORÍA SUPERTURISMO

PODRÁN PESAR LOS VEHICULOS PREVIA COORDINACIÓN CON EL COMISARIO TÉCNICO

SÁBADO 10/11/12

07.30                                        CIERRE INGRESO A BOXES

08.00                                        CIERRE INGRESO CIRCUITO

09:00 / 09:15                           1ª CLASIFICACION SUPERTURISMO               PRIMEROS RANKEADOS

09:25 / 09:40                           1ª CLASIFICACION SUPERTURISMO               ÚLTIMOS RANKEADOS

09:50 / 10:05                           CLASIFICACION TURISMO LIBRE                     PRIMEROS RANKEADOS

10:15 / 10:30                           CLASIFICACION TURISMO LIBRE                     ÚLTIMOS RANKEADOS3

10:40 / 10:55                           CLASIFICACION SUPERESCARABAJOS         PRIMEROS RANKEADOS

11:05 / 11:20                           CLASIFICACION SUPERESCARABAJOS         ÚLTIMOS RANKEADOS

11:30 / 11:45                           2ª CLASIFICACION SUPERTURISMO               PRIMEROS RANKEADOS  

11:55 / 12:10                           2ª CLASIFICACION SUPERTURISMO               ÚLTIMOS RANKEADOS   

12:20 / 12:35                           CLASIFICACIÓN FÓRMULA 4 URUGUAYA

12:45 / 13:00                           CLASIFICACIÓN FÓRMULA VEE                       PRIMEROS RANKEADOS

14:00                                        SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS

14:15                                        1ª SERIE SUPERESCARABAJOS                       6 VUELTAS o 15 MINUTOS + 1 VUELTA

14:45                                        SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS

15:00                                        2ª SERIE SUPERESCARABAJOS                       6 VUELTAS o 15 MINUTOS + 1 VUELTA

15:30                                        SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE

15:45                                        1ª SERIE TURISMO LIBRE                                   6 VUELTAS o 14 MINUTOS +  1 VUELTA

16:15                                        SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE                     

16:30                                        2ª SERIE TURISMO LIBRE                                   6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA       

17:00                                        SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO

17:15                                        1ª SERIE SUPERTURISMO                                  6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA

17:45                                        SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO

18:00                                        2ª SERIE SUPERTURISMO                                  6 VUELTAS o 14 MINUTOS +  1 VUELTA

 LAS PRIMERAS SERIES DE SUPERESCARABAJOS, TURISMO LIBRE Y SUPERTURISMO LARGARÁN LOS NÚMEROS PARES DE LA CLASIFICACIÓN.

LAS SEGUNDAS SERIES DE SUPERESCARABAJOS, TURISMO LIBRE Y SUPERTURISMO LARGARÁN LOS NÚMEROS IMPARES DE LA CLASIFICACIÓN.

DOMINGO 11/11/12:

07.30 HORAS                        CIERRE INGRESO A BOXES

07.30 HORAS                        CIERRE INGRESO A CIRCUITO

08.30 / 08:40 HORAS           CUAS

08.50 A 09.00 HORAS         TANQUES LLENOS FÓRMULA 4 URUGUAYA

09.10 A 09.20 HORAS         TANQUES LLENOS FÓRMULA VEE                

09.30 A 09.40 HORAS         TANQUES LLENOS SUPERESCARABAJOS

09.50 A 10.00 HORAS         TANQUES LLENOS TURISMO LIBRE

10.10 A 10.20 HORAS         TANQUES LLENOS SUPERTURISMO

EN CASO DE QUE EL ENTRENAMIENTO DE TANQUES LLENOS SEA DETENIDO CON BANDERA ROJA, SE DARÁ POR FINALIZADO.-

10:30 A 11:15                         CUAS (REGULARIDAD)

11.30 HORAS                        SALIDA A GRILLA FÓRMULA 4 URUGUAYA

11.40 HORAS                        CARRERA FÓRMULA 4                                        10 VUELTAS O 22 MINUTOS + 1 VUELTA    

12:10 HORAS                        SALIDA A GRILLA FÓRMULA VEE

12.25 HORAS                        CARRERA FÓRMULA VEE                                   10 VUELTAS O 22 MINUTOS + 1 VUELTA

12.55 HORAS                        SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS

13.10 HORAS                        CARRERA SUPERESCARABAJOS                    12 VUELTAS O 25 MINUTOS + 1 VUELTA

13.55 HORAS                        SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE

14.10 HORAS                        CARRERA TURISMO LIBRE                                15 VUELTAS O 30 MINUTOS + 1 VUELTA

15.00 HORAS                        SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO

15.15 HORAS                        CARRERA SUPERTURISMO                               18 VUELTAS  O 35 MINUTOS + 1 VUELTA

FINALIZADA LA COMPETENCIA DE SUPERTURISMO SE DEBERÁN PRESENTAR LOS TRES PRIMEROS PILOTOS Y COPILOTOS, EN CASO DE TURISMO LIBRE, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PODIOS CORRESPONDIENTES, VISTIENDO LA INDUMENTARIA DE CARRERA. El Director de la Prueba indicará, en la reunión de pilotos, el lugar donde se efectuarán los podios.

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