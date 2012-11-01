Automovilismo: Gran Premio de Piriápolis 10 y 11 de noviembre; horarios completos

Leonardo Rodríguez en Fórmula Vee y Pablo Ríos en Superescarabajos serán los pilotos locales que estarán en el callejero del balneario
El próximo fin de semana llegan nuevamente a Piriápolis la pasión del automovilismo con los campeonatos de pista de AUVO.
La 9ª fecha, considerada por los pilotos como la mas atractiva de la temporada, se realizará en el callejero del balneario, circuito Asdrúbal “Pocho” Fontes, del 9 al 11 de noviembre, con actividad en pista los días sábado 10 y domingo 11.
Las categorías que competirán son Fórmula Vee, Superescarabajos, Turismo Libre y Superturismo, además de la recientemente inaugurada Fórmula 4, que tendrá en Piriápolis su 8ª fecha.
Sin Pomés, pero con Rodrigo Zeballos
Tras la confirmación de Wilfredo “Quique” Pomés de no competir en el callejero de Piriápolis por problemas personales y deportivos, es un hecho la participación de Rodrigo “oco” Zeballos en el Gol del piriapolense para la 9ª fecha.
Leonardo Rodríguez y Pablo Ríos serán los pilotos locales
El piloto de Superescarabajos, Pablo Ríos con el coche Nº 89 y Leonardo Rodríguez, flamante piloto de la Fórmula Vee con el monoposto Nº 57, serán los pilotos locales que recibirán el aliento del público local.
HORARIOS DE LA COMPETENCIA.-
VIERNES 09/11/12
HORARIO DE ENTRADA A PARQUE CERRADO PARA LA VERIFICACIÓN TÉCNICA
UBICACIÓN: PARQUE CERRADO, CIRCUITO CALLEJERO DE PIRIAPOLIS
10.00 A 12.00 HORAS INGRESO A BOXES CATEGORÍAS FÓRMULA VEE Y FÓRMULA 4 URUGUAYA
12.00 A 14.00 HORAS INGRESO A BOXES CATEGORÍA SUPERESCARABAJOS
15:00 A 17:00 HORAS INGRESO A BOXES CATEGORÍA TURISMO LIBRE
17:00 A 19:00 HORAS INGRESO A BOXES CATEGORÍA SUPERTURISMO
PODRÁN PESAR LOS VEHICULOS PREVIA COORDINACIÓN CON EL COMISARIO TÉCNICO
SÁBADO 10/11/12
07.30 CIERRE INGRESO A BOXES
08.00 CIERRE INGRESO CIRCUITO
09:00 / 09:15 1ª CLASIFICACION SUPERTURISMO PRIMEROS RANKEADOS
09:25 / 09:40 1ª CLASIFICACION SUPERTURISMO ÚLTIMOS RANKEADOS
09:50 / 10:05 CLASIFICACION TURISMO LIBRE PRIMEROS RANKEADOS
10:15 / 10:30 CLASIFICACION TURISMO LIBRE ÚLTIMOS RANKEADOS3
10:40 / 10:55 CLASIFICACION SUPERESCARABAJOS PRIMEROS RANKEADOS
11:05 / 11:20 CLASIFICACION SUPERESCARABAJOS ÚLTIMOS RANKEADOS
11:30 / 11:45 2ª CLASIFICACION SUPERTURISMO PRIMEROS RANKEADOS
11:55 / 12:10 2ª CLASIFICACION SUPERTURISMO ÚLTIMOS RANKEADOS
12:20 / 12:35 CLASIFICACIÓN FÓRMULA 4 URUGUAYA
12:45 / 13:00 CLASIFICACIÓN FÓRMULA VEE PRIMEROS RANKEADOS
14:00 SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
14:15 1ª SERIE SUPERESCARABAJOS 6 VUELTAS o 15 MINUTOS + 1 VUELTA
14:45 SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
15:00 2ª SERIE SUPERESCARABAJOS 6 VUELTAS o 15 MINUTOS + 1 VUELTA
15:30 SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE
15:45 1ª SERIE TURISMO LIBRE 6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA
16:15 SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE
16:30 2ª SERIE TURISMO LIBRE 6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA
17:00 SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO
17:15 1ª SERIE SUPERTURISMO 6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA
17:45 SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO
18:00 2ª SERIE SUPERTURISMO 6 VUELTAS o 14 MINUTOS + 1 VUELTA
LAS PRIMERAS SERIES DE SUPERESCARABAJOS, TURISMO LIBRE Y SUPERTURISMO LARGARÁN LOS NÚMEROS PARES DE LA CLASIFICACIÓN.
LAS SEGUNDAS SERIES DE SUPERESCARABAJOS, TURISMO LIBRE Y SUPERTURISMO LARGARÁN LOS NÚMEROS IMPARES DE LA CLASIFICACIÓN.
DOMINGO 11/11/12:
07.30 HORAS CIERRE INGRESO A BOXES
07.30 HORAS CIERRE INGRESO A CIRCUITO
08.30 / 08:40 HORAS CUAS
08.50 A 09.00 HORAS TANQUES LLENOS FÓRMULA 4 URUGUAYA
09.10 A 09.20 HORAS TANQUES LLENOS FÓRMULA VEE
09.30 A 09.40 HORAS TANQUES LLENOS SUPERESCARABAJOS
09.50 A 10.00 HORAS TANQUES LLENOS TURISMO LIBRE
10.10 A 10.20 HORAS TANQUES LLENOS SUPERTURISMO
EN CASO DE QUE EL ENTRENAMIENTO DE TANQUES LLENOS SEA DETENIDO CON BANDERA ROJA, SE DARÁ POR FINALIZADO.-
10:30 A 11:15 CUAS (REGULARIDAD)
11.30 HORAS SALIDA A GRILLA FÓRMULA 4 URUGUAYA
11.40 HORAS CARRERA FÓRMULA 4 10 VUELTAS O 22 MINUTOS + 1 VUELTA
12:10 HORAS SALIDA A GRILLA FÓRMULA VEE
12.25 HORAS CARRERA FÓRMULA VEE 10 VUELTAS O 22 MINUTOS + 1 VUELTA
12.55 HORAS SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
13.10 HORAS CARRERA SUPERESCARABAJOS 12 VUELTAS O 25 MINUTOS + 1 VUELTA
13.55 HORAS SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE
14.10 HORAS CARRERA TURISMO LIBRE 15 VUELTAS O 30 MINUTOS + 1 VUELTA
15.00 HORAS SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO
15.15 HORAS CARRERA SUPERTURISMO 18 VUELTAS O 35 MINUTOS + 1 VUELTA
FINALIZADA LA COMPETENCIA DE SUPERTURISMO SE DEBERÁN PRESENTAR LOS TRES PRIMEROS PILOTOS Y COPILOTOS, EN CASO DE TURISMO LIBRE, PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PODIOS CORRESPONDIENTES, VISTIENDO LA INDUMENTARIA DE CARRERA. El Director de la Prueba indicará, en la reunión de pilotos, el lugar donde se efectuarán los podios.