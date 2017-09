El Sindicato Médico deja a 60 trabajadores en la calle; funcionarios de la Colonia de Vacaciones ocupan el edificio Alción de Brio. Solís

Funcionarios de la Colonia de Vacaciones del Sindicato Médico del Uruguay ocuparon el edificio del hotel Alción de balneario Solís ante la orden de cierre preventivo dictada ayer por el Comité Ejecutivo del SMU. También en la mañana del lunes amaneció lacrada la oficina de la Colonia de Vaciones en Montevideo, no permitiéndole a los trabajadores ingresar a la misma.

Los funcionarios califican como arbitraria, sin argumentos e improcedente la decisión del Comité Ejecutivo del SMU de cerrar en forma preventiva la Colonia de Vacaciones dejando a 60 trabajadores en la calle.

Según el Comité Ejecutivo del SMU la razones que llevaron a tomar tan drástica decisión obedece a dos motivos: Por una lado “serios riesgos estructurales” en el edificio y un creciente déficit económico, por otro.

La noticia sorprendió a los empleados que fueron citados a una reunión donde el coordinador administrativo del SMU, Federico Lezama (foto), les comunicó la resolución. El representante del Sindicato Médico prefirió no hacer declaraciones a semanario La Prensa. En la reunión, realizada en el mismo hotel, estuvo presente el alcalde de Solís Grande, Hernán Ciganda, brindando su apoyo a los trabajadores.

Los funcionarios, agremiados en Fuecys – Sutiga, decidieron ocupar el edificio por tiempo indeterminado, hasta no tener soluciones de parte del Comité Ejecutivo o de la Asamblea de Socios del SMU.

Semanario La Prensa dialogó con Liberto De León (foto izq.), delegado del sindicato de la Colonia de Vacaciones del SMU, quien manifestó que “llegó la orden de cierre de la Colonia pero sin una respuesta sobre la situación en quedan los trabajadores. Somos 60 familias que quedamos fuera del hotel, sin trabajo, sentenció De León, agregando que el representante del SMU (Lezama) no pudo responder ninguna de las preguntas planteadas por los trabajadores y por eso la decisión es la de ocupar el edificio.

Respecto a los problemas edilicios que motivan el cierre de la Colonia, De León explicó que se trata de un informe técnico que hicieron ellos pero que nadie vio. No es la Intendencia, ni Bomberos quienes ordenan el cierre, sino el Comité Ejecutivo del SMU. “Nosotros no tenemos, pero queremos tener, un informe técnico que pueda contrarrestar lo que ellos dicen.

De León reconoció que “el edificio puede tener deterioros porque es una estructura de mas de 50 años, pero no tiene peligro de derrumbe, eso está claro. La pregunta que nos hacemos es ¿Por qué si tenían desde hace meses este informe no cerraron la Colonia de Vacaciones en diciembre y lo hacen justo después que termina la temporada? Realmente no entendemos, a nuestro criterio hay un manejo bastante turbio de la situación”

Considero, dijo De León, coincidiendo también con el pensamiento de otros compañeros, que “detrás de esta decisión hay una maniobra embromada, algún negociado, porque si realmente el edificio estuviera en peligro de derrumbe habría que tirarlo abajo” consignó el delegado.

“Por eso en este momento vamos a ocupar el edificio hasta conseguir una respuesta concreta sobre la situación en que quedamos los trabajadores”.

Según explicaron empleados de la Colonia a semanario La Prensa el Sindicato Médico del Uruguay no considera a estos trabajadores funcionarios del SMU, sin embargo, las planillas de trabajo indican lo contrario (ver fotos al final)

Otra problemática que deberá afrontar el Sindicato Médico con esta decisión es reintegrar a la Caja Notarial, $U 1.380.000 (pesos uruguayos un millón trescientos ochenta mil) por concepto de alojamiento en el hotel que esta institución pagó por adelantado (en 4 cuotas de $U 345.000)

Comunicado de los trabajadores de la Colonia de Vacaciones del SMU

Publicamos a continuación el comunicado de prensa emitido ayer por los funcionarios de la Colonia de Vacaciones – hotel Alción:

Los 60 funcionarios de la Colonia de Vacaciones del Sindicato Medico del Uruguay (Hotel Alción) deciden ocupar el lugar del trabajo al ser informados del cierre de la misma sin dar explicaciones, ni en lo que concierne a la situación laboral,ni al futuro de la Colonia de Vacaciones.

El argumento que dieron el ejecutivo del Sindicato Medico del Uruguay que cierran en forma “provisoria” por riesgo estructural de derrumbe.Siendo que nunca presentaron ese informe,ni tampoco fueron claros en buscar soluciones.

Hasta que el Ejecutivo del SMU no nos de soluciones a mediano ni a largo plazo seguiremos ocupando en espera de una respuesta responsable de parte del mismo o de la asamblea de socios, órgano máximo del mismo.

Semanario La Prensa

Fotos: Semanario La Prensa

Publicado martes 18 de marzo 2014 hora 12:38