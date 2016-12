Abonos de Empresa COT El Municipio de Piriápolis informa que a partir de la fecha los estudiantes del Liceo de Piriápolis que viajen en la Empresa COT, retiraran los abonos correspondientes en la Oficina de Integración y Desarrollo Social del Municipio, ubicada en Avda. Piria entre Tucumán y Chacabuco, en el horario de 9:15 a 14:45. Share this:

Tweet

WhatsApp



Email

Print







Related

: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 47 bytes) inon line