Aseguran que Viviendas Cáscara no se entregarán hasta que no estén terminadas

Alcalde recorrió las viviendas y elevará los reclamos a las autoridades competentes

Familias de la Viviendas Cáscara de Pueblo Obrero volvieron a movilizarse esta mañana trasladándose al municipio y solicitando una audiencia con el alcalde quien accedió al pedido convocándolos para una reunión que se concretó sobre el mediodía de hoy en las viviendas.

Mario Invernizzi llegó al complejo en Pueblo Obrero donde las familias plantearon la situación general de las viviendas, realizando además reclamos puntuales sobre las casas. Finalizada la reunión se labró un acta que firmaron ambas partes.

En declaraciones a semanario La Prensa, el alcalde, manifestó: “Estoy recorriendo las viviendas, levantado formalmente los reclamos de los vecinos y labrando un acta con los mismos. Lo que a mi me corresponde como alcalde, como funcionario público, no es tomar determinaciones en esto porque no es resorte del municipio, sino atender los reclamos de la gente y hacérselo llegar a las autoridades competentes, que en este caso son: La Sra. Intendenta, el señor director de Integración y Desarrollo Social, la Subdirección General de Vivienda y el ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”

En cuanto a las medidas de fuerza que plantean los adjudicatarios, que incluye cortes de ruta, corte de la rambla y una posible instalación de una carpa frente al municipio, Invernizzi señaló que los ciudadanos están en todo su derecho de manifestarse siempre que no afecten los derechos de los demás. Igualmente, dijo el alcalde, hay casos donde los excesos en las manifestaciones también son entendibles.

Como informara semanario La Prensa en el día de ayer, hay familias que reclaman se les entregue la vivienda antes de fin de año ya que tienen escalera y entrepiso terminado, solo faltan las maderas para las divisiones de los dormitorios. Desde la Subdirección de Vivienda se les había prometido que en la medida que fueran terminando las obras de autoconstrucción podrían ocupar las casas, pero ahora se les comunicó que no se entregarán las viviendas hasta que no estén todas terminadas.

Esto ha generado malestar en algunas familias ya que hay adjudicatarios que aun no han hecho nada dentro de las viviendas y en consecuencia, esperar a que todas estén terminadas, implicaría una demora de varios meses, ya avanzado el año 2015.

Esta situación fue confirmada a semanario La Prensa por Raúl Moreira, capataz de la Intendencia afincado en las Viviendas Cáscara de Pueblo Obrero, quien aseguró que “las viviendas no se entregarán hasta que no estén todas terminadas y con los problemas solucionados”. El funcionario manifestó que esa es la orden que le llegó desde la Subdirección General de Vivienda, explicando que la Intendencia no pude exponerse a posibles futuros juicios por entregar viviendas en malas condiciones o sin terminar.

Moreira indicó que la obra está en proceso, con problemas como los puede tener cualquier otra. En cuanto a la construcción a cargo de la empresa Buresil, el capataz se limitó a decir “la Intendencia se comió un garrón”.

El capataz agregó que “se viene dando una mano a los vecinos haciendo en muchos casos lo que corresponde a las tareas de las familias. Hay gente que no entiende nada de construcción y no cuenta con gente que la ayude, por lo tanto nosotros estamos colaborando con la colocación de los entrepisos” sostuvo el funcionario.

La madera para las divisiones no llegaría hasta que no estén todos los entrepisos terminados, y tampoco se les facilitaría la conexión a los servicios de agua y luz. No obstante varias familias están dispuestas a mudarse y ocupar las viviendas aun careciendo de estos servicios esenciales.

Mas familias relatan la desilusión que les ha deparado las viviendas

Otras dos familias relataron hoy a semanario La Prensa las penurias y desilusión que les ha traído aparejado el tan anhelado sueño del techo propio.

Una de las titulares contó que su vivienda se llueve por todos lados y el dormitorio se inunda por agua que filtra desde el suelo. Tiene problemas de filtraciones en toda la vivenda. “Cuando vi la casa me dieron ganas de llorar” afirmó. “Después de cada lluvia parece que pasan y le dan una mano de cal a las paredes”. La señora agradeció, en cambio, que la Intendencia le hizo todo el entrepiso, dado que ella no cuenta con gente que la ayude ni dinero para contratar personal. No está dispuesta a ocupar la vivienda hasta que no tenga todos los problemas solucionados. “Prefiero esperar y recibir la vivienda en condiciones, porque después no voy a poder reclamar nada” sostuvo.

Un matrimonio, por su parte, señaló a semanario La Prensa que su vivienda también se llueve por todos los rincones; el dormitorio se inunda llegando el agua a una altura considerable (ver foto). Las ventanas están mal colocadas e incluso una parte de la pared se está partiendo. Ahora están realizando el revoque de las paredes.

Otra adjudicataria manifestó que su casa no se llueve ni tiene problemas de humedad, tiene el entrepiso terminado y solo espera la madera para las divisiones de los dormitorios. Junto a otras familias, es de las que reclama que se les permita ocupar antes de fin de año y no recién cuando estén todas terminadas, hecho que llevaría meses de espera.

