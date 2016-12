19 de junio: “Día del Abuelo”: Homenaje de semanario La Prensa a todas nuestras abuelas y abuelos http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2013/06/abuelos1.gif http://semanariolaprensa.com/wp-content/uploads/2013/06/abuelos1.gif El 19 de junio, coincidiendo con el natalicio de Artigas, se celebra en nuestro país el “Día del Abuelo”. Semanario La Prensa adhiere a la fecha saludando a los abuelos y abuelas deseándoles que pasen un muy feliz día! Asociaciones de Jubilados y Pensionistas y clubes del adultos mayores de la zona organizan distintas actividades para homenajear a nuestros abuelos. En Piriápolis: Homenaje a Artigas y chocolate caliente El próximo miércoles 19, Natalicio de José Artigas, la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Piriápolis, cumplirá un acto, entrega de ofrenda florar al pie de la estatua del Prócer, en la Plaza Artigas, para después dirigirse al local de reunión, Avda. Francisco Piria 941, casi Chacabuco, para integrarse a la reunión de la Asamblea General Ordinaria.

Se cita a los Asociados a participar de ambos actos, en la Plaza a las 15, y en la Asamblea desde las 15y30hs. La asistencia de los asociados y el frío que pueda haber, será recompensado con tazas de chocolate con torta, como INVITACION ESPECIAL A LOS ASOCIADOS Homenajeamos a nuestros abuelos Nuestro humilde pero sentido homenaje a nuestros abuelos y abuelas lo hacemos con esta hermosa canción de Pablo Estramín, cantautor uruguayo fallecido en la víspera del día del abuelo, un 18 de junio del 2007. Pablo Estramín de los abuelos Letra Él con su gorra, sobre la frente

Ella con moño y delantal

Son los muchachos con caras tiernas

de la que llaman… tercera edad Los que no admiten estar cansados

aunque se note que no dan más

Los que discuten con los feriantes

y gastan menos, comprando más Son los que corren cuando hay enfermos

y los que siempre primero están

cuando una pena llama a la puerta

de algún vecino o familiar

Los que terminan en los asilos

lejos de todo lo que aman más

como macetas, con flores secas

en un rincón de la soledad Son los que tienen para los nietos

el mimo ese, que “está de más!”

que los protegen, que los malcrían

según opinan papá y mamá Son los que liman las asperezas

y los que logran siempre la paz

en las rencillas de la familia

poniendo luz en la oscuridad Son los que corren cuando hay enfermos

y los que siempre primero están

cuando una pena llama a la puerta

de algún vecino o familiar

Los que terminan en los asilos

lejos de todo lo que aman más

como macetas, con flores secas

en un rincón… de la soledad Share this:

Tweet

WhatsApp



Email

Print







Related

: Allowed memory size of 67108864 bytes exhausted (tried to allocate 49 bytes) inon line